A baloldal rendre olyan elképzelésekkel áll elő, amelyekkel az emberekre hárítanák az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt kialakuló energiaválság terheit – írja az Origo.

Legutóbb a Gyurcsány-listáról parlamenti mandátumot szerző Szabó Rebeka (Párbeszéd) hangoztatta, hogy kevesebb energiát kellene használnia a lakosságnak, mivel szerinte a jelenlegi fogyasztás nem tartható tovább.

– Mi azt gondoljuk, hogy sajnos ezt a mostani klímaválságot és energiaválságot nem lehet úgy megoldani, hogy tartjuk mindenben a jelenlegi magas fogyasztási szintünket. Tehát egészen egyszerűen meg kell nézni, hogy hogyan tudunk kevesebb energiát használni – jelentette ki az ATV Start című, minapi műsorában Szabó, aki korábban Karácsony Gergely mellett alpolgármesterként tevékenykedett Zuglóban.

A főváros baloldali vezetése néhány hete csatlakozott a Városok energiatakarékossági sprintje elnevezésű, brüsszeli akcióhoz, s azóta gyakorlatilag naponta sulykolják, hogy kevesebb energiát kellene használnia a budapestieknek. A Karácsony Gergely főpolgármester által emlegetett energiatakarékossági intézkedések közül többet is a saját bőrükön éreznének az emberek. Így például azt, ha a fővárosi intézményeket nyaranta legfeljebb 25 fokra hűtenék, télen pedig nem lenne 20 foknál melegebb ezeken a helyeken. Karácsony emellett két órával megrövidítené a díszkivilágítást is, ami a nyári időszakban csak 11 óráig lenne bekapcsolva.

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a minap arra szólította fel a fővárosiakat, hogy kevesebb energiát használjanak az otthoni fűtési, hűtési és főzési szokásaik átalakításával. Karácsony Gergely másik helyettese, Bősz Anett az autóhasználat visszaszorítását is kívánatosnak nevezte, Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes pedig a dugódíj bevezetésének lehetőségéről beszélt.

Az emberek kárára történő takarékoskodás visszatérő elem a baloldal gondolkodásában, s már az energiahordozók világpiaci árának megugrása előtt is hasonló elképzelésekkel házaltak.

Márki-Zay Péter, a szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltje például a 2022-es választási kampányában többször is hangoztatta, hogy a magyaroknak vastagabb öltözettel kellene kiváltaniuk az otthonaik komfortos felfűtését, s azt is tanácsolta az embereknek, hogy kevesebbet fürödjenek. Mindezzel párhuzamosan a baloldal folyamatosan bírálta a családok mindennapi életét megönnyítő, rezsicsökkentéshez hasonló intézkedéseket. Emlékezetes, hogy a Gyurcsány-kormány idején a vészesen elszabaduló energiaárakat is teljes egészében a lakosságra hárították, s szociális válságot okozott, hogy súlyos összegekkel nőttek a háztartások rezsikiadásai.

