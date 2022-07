A héten az Országgyűlés a nyári szünet előtti utolsó ülésén megszavazta a frakciófinanszírozást tartalmazó törvényt, aminek értelmében a baloldali frakcióktól elvonnak hárommilliárd forintot, miközben a kormánypárti képviselőcsoportok is leadnak kétmilliárdot, és ezekkel az összegekkel hozzájárulnak a rezsivédelmi alaphoz. Lapunk kereste a baloldali pártokat, hogy megtudjuk: terveznek-e megszorításokat a frakcióknál, illetve várható-e, hogy a képviselőcsoportok kevesebb alkalmazottal működnek tovább. Reagálás csak a Jobbiktól érkezett, azonban konkrétumok helyett kitérő választ adtak, mivel azt írták, hogy a frakciók finanszírozása huszadrangú kérdés, mivel szerintük a Fidesz éppen százezreket hoz lehetetlen helyzetbe a kata és a rezsicsökkentés eltörlésével.A képviselőcsoportok működését átalakító javaslatot még egy hónapja terjesztette be Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. A változtatás azért is indokolt, mert a választásokon egy listán indult, majd hat parlamenti frakciót alakított baloldal hárommilliárd forinttal kerülne többe az adófizetőknek ebben a ciklusban, holott nyolcszázezer szavazattal kevesebbet kaptak 2018-hoz képest, azonban az új szabályozás véget vet a baloldal trükközésének, amivel kihasználták a kis pártoknak járó előnyöket.

Az egy ellenzéki képviselőre jutó ellátás összege mindig több volt, a mögöttünk hagyott négy évben egy kormánypárti frakció képviselője havonta 2,2 millió forintba került, míg egy baloldali képviselő 3,1 millióba. Ha nem változna a számítás, akkor ebben a ciklusban egy kormánypárti képviselő 2,7 millió forintba, míg egy ellenzéki négy és fél millióba – vagyis majdnem kétszer annyiba – kerülne az adófizetőknek. A törvénymódosítás előterjesztői szerint ez nincs rendben, havonta képviselőnként másfél millió forint többlete keletkezne a baloldalnak, holott kevesebben lettek.

A törvénymódosítás egy új számítást tartalmaz, ami elvonja a baloldaltól a frakciótrükközéssel szerzett hárommilliárdot, a kormánypártok pedig leadnak kétmilliárd forintot, de egy ellenzéki képviselő még az új rendszerben is többe fog kerülni, mint egy kormánypárti. Eszerint havi szinten a DK-nak 21 millió forintja lenne a jelenlegi szabályozás szerint, a módosítás után ez kilencmillió forintra csökken. A Momentum frakciójának 18 millió forint jutna havonta, ami 7,6 millióra változik. Ugyanez igaz a Jobbikra és az MSZP-re is, mert nekik ugyanakkora képviselőcsoportjuk van, mint a Momentumnak. A Párbeszédnek 16 millió helyett lesz hatmillió forintja. Az LMP-nek 15 millió helyett 5,7 millió forint jut. A pártok az így megtakarított pénzzel hozzájárulnak a rezsivédelmi alaphoz.

Kocsis Máté a törvénytervezet parlamenti vitájában elmondta, hogy a szabályozás szerint a frakcióknak ezentúl nem jár külön támogatás, csak a közös lista kap támogatást, mert a választóknak nem volt módjuk pártokra szavazni, sem a Fidesz–KDNP, sem a baloldali pártok esetében.

Emellett a frakcióvezető jelezte, hogy módosul a képviselőcsoportok alkalmazotti létszámkeretére vonatkozó szabály is: a jövőben a közös listán bejutott pártok esetében az együttesen megszerzett mandátumok száma alapján kell a listát a megfelelő sávba sorolni, az aszerint járó alkalmazotti szám mandátumarányosan oszlik meg a frak­ciók között. Emellett változtattak a felszólalási időkereteken is, mivel jelenleg három és félszer több beszédidő áll az ellenzéki frakciók rendelkezésére, mint a kormánypártokéra. Főleg a törvényjavaslatok vitája esetében lehet csökkentés, de ott is megmarad az ellenzéki túlsúly, a napirend előtti felszólalások időkeretén nem kívánnak változtatni.

