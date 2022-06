Nem ez az első eset, hogy Karl Pachner negatív színben tűnik fel. Az Osztrák Szabadságpárt sajtószóvivője az FPÖ honlapján még csütörtökön nyilatkozott a botrányos esetről, és kijelentette, hogy nem elég az ORF elhatárolódása, az egyetlen lehetséges következmény Pachner lemondása – írja a Magyar Nemzet.

Christian Hafenecker ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az állami médiaszolgáltató üzletágvezetőjét már korábban is figyelmeztetni kellett elfogadhatatlan megnyilvánulása miatt. A szabadságpárti szóvivő felidézett egy korábbi e-mail-váltást Pachner és egy televízió néző között, amelyben az ORF menedzsere egy körülbelül két éve alapított online médiumot „bolhákkal teli zsáknak”, az ÖVP–FPÖ (néppárti–szabadságpárti) koalíciót pedig „kék hatalomátvételnek” minősítette. Az e-mail-forgalomból is látszik, hogy az ORF közönségtanácsának panaszbizottsága figyelmeztette Pachner urat „a nyelv érzékenységére a szakmai levelezésben”.

Hafenecker hangsúlyozta:

Egy ORF-menedzsernek, akit a médiacég ügyfeleinek küldött e-mailjei miatt házon belül feddnek meg, és ebből szemmel láthatóan semmit nem akar tanulni, annak semmi keresnivalója nincs ügyvezetői poszton. Az FPÖ szóvivője hozzáfűzte: Roland Weissmann-nak, az ORF főigazgatójának vállalnia kell a következményeket, mert egy olyan alkalmazott, mint Pachner, az egész állami médiavállalatot lejáratja.

A most 61 éves Karl Pachner fiatalon még az osztrák baloldal berkeiben kezdte pályafutását, 1982-ben csatlakozott az Ausztriai Szocialista Diákok Szövetségéhez, majd egy évvel később, 1983-tól 1987-ig az Osztrák Diákszövetség különböző szerveinél töltött be szervezeti tisztségeket és megbízatásokat. Pachner több szakmai gyakorlaton is részt vett, köztük az Arbeiter-Zeitungnál és a Sozialistische Correspondence-nél, az SPÖ, vagyis az osztrák szociáldemokraták pártsajtószolgálatánál. Később az üzleti, gazdasági újságírás felé vette az irányt, majd 1999 elején került az állami közszolgálati műsorszolgáltató vállalathoz, az ORF-hez.

