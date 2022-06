A kétnapos prágai látogatáson részt vevő köztársasági elnök a Zeman elnökkel folytatott találkozó témái között említette a két ország gazdasági együttműködését, az ukrajnai háborút és a családpolitikát.

Novák Katalin kiemelte: a két országot hosszú barátság köti össze, s nemcsak kötelességünk, hanem jó érzés is ápolni ezt a barátságot és a legmagasabb szinten megjeleníteni. Emlékeztetett, hogy ez az első hivatalos államfői látogatása, a találkozót a két ország közötti régi szoros kapcsolat miatt is fontosnak nevezte.

Elmondta: a megbeszélés egyik témája volt az Ukrajnában dúló háború. Mindketten egyetértettek abban, hogy elítélik a putyini agressziót, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy mind a cseh, mind a magyar emberek megadjanak minden támogatást az Ukrajnából menekülőknek.

A magyar köztársasági elnök megköszönte Csehország menekülteknek nyújtott segítségét. Hozzátette: Magyarország eddig mintegy 750 ezer Ukrajnából menekülni kényszerülő embernek nyújtott segítséget, minden idők legnagyobb humanitárius akcióját végrehajtva.

Kiemelte: amikor az ukrajnai háborúra gondolunk, a békét tartjuk szem előtt, mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legkorábban béke legyen Európában.

Kitért arra is, hogy a közös európai döntésekben konstruktívan vettünk részt, örömteli, hogy a hatodik szankciós csomag kapcsán sikerült olyan megállapodásra jutni, amelyet Magyarország is tudott támogatni, az európai uniós országok között kompromisszum alakult ki, józan döntés született.

Kiemelte: mindannyiunk számára feladat, hogy az energiafüggetlenségünket növeljük, a mostani háborús helyzet is rámutat arra, hogy az orosz gáztól, olajtól való jelentős függőség kiszolgáltatottságot jelent, amin változtatni kell.

Beszélt arról is, hogy mi Közép-Európában nem készen kaptuk a demokráciát, megküzdöttünk érte, s a tagságot sem készen kaptuk, Magyarország 10 évet, Csehország 8 évet várt tagjelöltként, hogy csatlakozzon az európai uniós országok sorába. Tudjuk, hogy egyenrangú félként ülünk a tárgyalóasztalnál, s tudjuk, hogy nincsenek sablon megoldások. Történelmünk során megtanultuk, hogy figyelnünk kell egymás adottságaira és helyzetére, s ennek fényében kell meghoznunk döntéseinket.

A magyar köztársasági elnök Csehországnak sok sikert kívánt a soron következő Európai uniós elnökséghez.

Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István (j-b) Prágában

Forrás: Bruzák Noémi / MTI

Kérdésre válaszolva elmondta: a demográfiai kihívás a legfontosabb Európa számára, Csehország ezen a téren jól teljesített, a gyermekvállalási kedv Csehországban nagyobb volt Magyarországnál az elmúlt évtizedben. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy Magyarországon volt a legnagyobb növekedés ezen a téren az Európai Unióban. Demográfiai értelemben Magyarország példaértékűen teljesített az elmúlt 10 évben, a GDP 6,2 százalékát fordítja a kormány családtámogatásra, ebben élenjárók vagyunk Európában.

Arról is szólt, hogy mind a négy ország számára kiemelt fontosságú, hogy a visegrádi együttműködés továbbra is olyan szoros legyen, mint eddig volt. Ebben államfői szinten is érdekeltek, megerősítették elkötelezettségüket a visegrádi négyek együttműködése iránt. A V4 együttműködés folytatódik, mivel sok ponton egy irányba mutatnak az érdekek, megértőbbek vagyunk a különböző álláspontok iránt, meg tudjuk találni azokat az együttműködési pontokat, amelyeket közösen képviselünk az Európai Unióban.

A hatodik szankciós csomagról elmondta: a tárgyaláskor Magyarország álláspontja az volt, hogy olyan szankciónak van értelme, amely nagyobb fájdalmat okoz az agresszornak, mint az EU tagállamainak, az európai embereknek. Ha ellehetetleníti a mindennapi életet, az nem jó szankció. A különböző adottságokra tekintettel kell lenni, egy tengeri kijárattal nem rendelkező, orosz energiahordozóktól jelentős mértékben függő országnak más a mozgástere, mint egy tengeri kijárattal rendelkező, az orosz gáznak és kőolajnak kevésbé kitett országnak. Ebben a tekintetben Magyarország és Csehország hasonló helyzetben van. A kompromisszum megszületése után többen elismerték a magyar érvek létjogosultságát. Európában így jó döntés született a 6. szankciós csomagnál, amelynek a magyar, a cseh és általában az európai emberek is haszonélvezői.

Kétnapos prágai látogatásán Novák Katalin a Motol temetőben megkoszorúzza gróf Esterházy János emléktábláját, ellátogat a Magyar Kulturális Intézetbe, majd Petr Fiala miniszterelnökkel találkozik.

Zeman: Csehország támogatja a visegrádi együttműködést

Novák Katalin köztársasági elnök és Milos Zeman cseh elnök sajtótájékoztatót tart a prágai várban 2022. június 7-én

Forrás: Bruzák Noémi / MTI

Támogatjuk a visegrádi országok együttműködését, hasznosnak tartjuk azt minden résztvevő ország számára, és semmiképpen sem célunk az együttműködés gyengítése, szétverése - mondta Milos Zeman újságírók előtt tett nyilatkozatában.

Milos Zeman a nyilatkozatában nagyra értékelte a vezető magyar politikusokat, akik véleménye szerint az orosz-ukrán háborúval összefüggésben is tiszteletben tartják a magyar nemzeti érdekeket és védik azokat. Külön üdvözölte Orbán Viktor kormányfőt, akit barátjának nevezett.

A cseh államfő az újságírók előtt ismételten elítélte azokat a cseh politikusokat, akik az elmúlt hónapokban, elsősorban az orosz-ukrán háború kapcsán, bíráló hangnemben nyilatkoztak Magyarországról és a magyar politikusokról. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormányzatot leginkább támadó cseh képviselőházi elnök (Markéta Adamová Pekarová) pártjának (TOP 09) jelenlegi támogatottsága alig három százalék.

Milos Zeman jónak és hasznosnak minősítette a jelenlegi cseh-magyar kapcsolatokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy bár a két ország nem határos egymással, Csehország tiszteletbeli szomszédjának tekinti Magyarországot. "Olyan államfőt láthattam ma vendégül, akivel nagyon közeli értékeket vallunk" - jegyezte meg a cseh politikus.

A családpolitikával kapcsolatos kérdésre válaszolva az elnök elmondta, hogy a cseh parlament előtt van egy alkotmánymódosítási javaslat, amely törvényesítené az azonos neműek házasságát, egy másik javaslat szerint pedig azt kellene alkotmányba foglalni, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata. Milos Zeman hangsúlyozta: ebben a kérdésben megegyezik a véleménye Novák Katalinnal, s ő is csak két nemet ismer. "Amennyiben a parlamentben többséget kapna az azonos neműek házasságáról szóló javaslat, azt én nem fogom aláírni" - mutatott rá.

Az ukrajnai háború kapcsán elfogadott oroszellenes szankciókról szólva Zeman leszögezte: teljes mértékben egyetért azzal a véleménnyel, hogy a büntetőintézkedéseknek nem az áldozatot, hanem az agresszort kell gyengíteniük. Jónak minősítette, hogy Magyarország mellett Csehország is engedményt kapott az orosz kőolajszállítások korlátozását illetően.