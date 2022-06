Cikkünk frissül

Kína békét akar

Vej Feng-ho kínai védelmi miniszter friss nyilatkozata szerint a pekingi vezetés "nagyon szomorú" az ukrajnai események miatt. Azt mondta, hogy Kína támogatja az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokat.

Szállításra készek a Bundeswehr felújított harcjárművei Ukrajnának

Bevetésre kész és azonnal szállítható a Bundeswehr hadrendből kivont, de Ukrajna számára modernizált "Marder" páncélozott gyalogsági harcjárműveinek egy része – jelentette be a felújítást végző Rheinmetall konszern. Jelenleg 100 Marder gyalogsági harcjármű felújításán dolgozunk, az első járművek már készen állnak a szállításra. Hogy mikor és hová szállítják a Mardereket, arról a német kormány dönt – mondta Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a Bild am Sonntag lapnak.A Rheinmetall a Marder gyalogsági harcjárművek mellett még 88 Leopard 1 és Leopard 2 harckocsik felújítását is végzi Ukrajna számára.

Pappberger szerint a Marder még mindig egy erős harcjármű, amelyet a Bundeswehr is használ – például Litvániában. A Marder az évek során több felújításon esett át.

A hadfelszerelések iránti nagy kereslet miatt a Rheinmetall növelni kívánja kapacitásait.

– Arra számítunk, hogy az értékesítés jelentősen, évi akár 20 százalékkal is növekedhet, és jelenleg a kapacitásunk bővítésén dolgozunk. Egyes telephelyeken több műszakos munkarendre állunk át. A lőszergyártást legalább háromszorosára növelhetjük a következő tizenkét hónapban, a teherautó-gyártást pedig megduplázhatjuk, mivel a hidegháborús infrastruktúra nagy részét elég gyorsan képesek vagyunk reaktiválni

– mondta Papperger, hozzátéve, hogy a megnövekedett kereslet ellenére sem léptek fel ellátási hiányosságok vagy jött létre szűk keresztmetszet.

Óriási veszteségeket szenvednek az ukránok a keleti fronton

Ritka bepillantást engedett az ukrán veszteségekbe a minap Mihajlo Podoljak, az ukrán államfő egyik tanácsadója –írja a Magyar Nemzet.

Podoljak elmondása szerint

naponta akár 200 ember is meghal a keleti fronton.

Ennek okát elsősorban az orosz túlerőben látta, ezért további nyugati fegyverek szállítását követelte.Kiszivárgott ukrán titkosszolgálati jelentések szerint az oroszok tüzérségben 20:1, lőszerben pedig 40:1 arányban vannak túlerőben a térségben.

A dokumentumok arra is figyelmeztettek, hogy

egyre nagyobb a kockázata annak, hogy a demoralizált katonák dezertálni fognak, már most is hétről hétre nő a számuk.

Volodimir Zelenszkij egy másik tanácsadója, Olekszij Aresztovics ugyancsak napi 150 halottról és 800 sebesültről beszélt nemrégiben. Ezeket az adatokat megerősíti Olekszij Reznyikov védelmi miniszter közleménye, amelyben arról tájékoztatott, hogy keleten a helyzet nagyon nehéz,naponta százan vesztik életüket és ötszázan sebesülnek meg.

Múlt hónapban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban még annyit árult el, hogy naponta 60-100 ukrán katona hal meg a Donbaszért folytatott heves harcokban.

A háború legkeményebb csatája zajlik

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka is folytatódtak a harcok Szeverodonyeckban, gyakorlatilag itt a legkeményebb a harc a háború ezen szakaszában.



Folyamatosan érkeznek Magyarországra a menekültek

Magyarország területére szombaton 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 5812 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 7035 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 249 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2022. június 11-én 87 ember, köztük 36 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket.



Óriási füstfelhő Avdiivka felett

Hatalmas füstfelhő emelkedett a levegőbe egy robbanás után a délkelet-ukrajnai Avdiivka városában – közölte a RIA orosz hírügynökség. A város Donyeck városától északra fekszik, itt is van egy vegyi üzem.

Bocsánatot kértek a spanyolok, mert tankokat ígértek Kijevnek

A spanyolok bocsánatot kértek, amiért azt ígérték Ukrajnának, hogy Leopard 2A4 típusú tankokat küldenek.

A lap szerint a spanyolok elismerték, hogy ezzel az ígérettel felesleges feszültséget keltettek. Mint ismert, Madrid korábban többször is hangsúlyozta, hogy készek tankokat küldeni Ukrajna számára, a németek és más nyugati országok viszont tiltakoztak ez ellen.