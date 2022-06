Tovább csúszik és drágul a Blaha Lujza tér felújítása a fővárosi Fidesz-KDNP-frakció szerint.

A Fidesz Budapest Facebook-oldalán kedden megjelent bejegyzés szerint 2019-ben főpolgármesterként Tarlós István kész felújítási terveket hagyott utódjára, ami a térrendezésen túl a környező utcák felújítását és a közlekedésrendezést is tartalmazta. A jelenlegi főpolgármesternek, Karácsony Gergelynek "csak annyi dolga lett volna, hogy a kormány támogatásával időben elindítja a beruházást" - írták. Ez nem sikerült neki, mert akkor már 2021 végén átadhatta volna - fűzték hozzá.

Végül jelentős csúszással és csökkentett műszaki tartalommal indult a tér felújítása, mostanra pedig már négyszer módosították a terveket - folytatták, megjegyezve: számos korábban kivett fejlesztési elemet később mégis visszatettek, persze drágábban. Így volt ez a nyilvános illemhely esetében, és most úgy tűnik, a Somogyi Béla utca felújítása kapcsán is ez fog történni: további 220 millió forintot akarnak erre költeni - sorolták. Így a beruházás összköltsége is folyamatosan nő: hiába volt cél a végösszeg lefaragása 2,67 milliárdra, már most 3,87 milliárd forintnál tartanak - hangsúlyozták. "És örülhetünk, ha 2023-ra készen lesznek vele" - tették hozzá.

Míg a felújítási költségek folyamatosan nőnek, az összetorlódó fejlesztések miatt a főváros közlekedése teljesen megbénult, a budapestiek pedig csak várják és várják, hogy végre valahára elkészüljön az új Blaha Lujza tér - zárták a bejegyzést.

