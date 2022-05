Fel kell gyorsítanunk az energetikai átállást, ha a lehető leghamarabb függetlenedni akarunk az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól. Továbbra is nyomást fogunk gyakorolni Oroszországra– írta az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött meghívólevelében – írja a hirado.hu.

A hétfőn kezdődő uniós csúcson dönthetnek az Oroszországgal szembeni hatodik szankciós csomagról, amelynek része, hogy megtiltanák az orosz kőolaj behozatalát a tagállamoknak.A piac már a döntés megszületése előtt áremelésekkel reagált az embargós tervekre– mutatott rá Hortay Olivér az M1-en. Az elemző szerint a szankcióknak az egész világgazdaságban súlyos következményei lennének, a mostani bizonytalanság pedig rendkívül káros és nehezíti a helyzetet.A piaci szereplők félnek attól, hogy tényleg bevezetésre kerül egy embargós javaslat. Ez komoly problémákat okozna a piacon, ezért ezt a kockázatot előre beárazzák. Nagyon szépen látszik az árakon, az elmúlt három hónapban, hogy amikor megnövekszik ez a szankcióktól való félelem, akkor az árak is felfelé mennek, amikor csökken a félelem, akkor az árak is csökkennek– fejtette ki az elemző.A tervezett brüsszeli olajembargóval ráadásul nemcsak az üzemanyagárak szállnának el, hanem a rezsicsökkentés is veszélybe kerülne– mondta Németh Szilárd a Kossuth rádióban. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta: a kormány ezt nem fogja hagyni és megvédi a rezsicsökkentést, a gazdaságot és a magyar családokat.Tíz éve fenntartjuk a rezsicsökkentést, 2014-re elértük azt, hogy huszonöt százalékkal csökkent a távhő, a gáz és a villany ára és egyébként ingyenes a kéményseprés, továbbá a víz- és csatornadíjak is csökkentek Magyarországon. Ez 1400 milliárd forintot hagyott a családoknál– szögezte le Németh Szilárd.Magyarország a kezdetektől ellenzi Brüsszel terveit és semmilyen szankciót sem támogat, amely tönkreteszi a magyar gazdaságot és veszélyezteti az emberek megélhetését. Márpedig Brüsszel tervei a jelenlegi formájukban ilyenek– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök korábban a Kossuth rádióban.

A kormányfő hangsúlyozta: mielőtt bármilyen szankciót vezetnének be az orosz olajszállításokra, megoldást kell találni Magyarország energiaellátására.

Orbán Viktor hangsúlyozta, legalább öt év kellene, hogy a Mol olajfinomítói máshonnan érkező nyersanyagot tudjanak feldolgozni, ezek átalakítása pedig több ezermilliárd forintba kerülne.Miután átalakítottuk a finomítóinkat, utána jön az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni az újonnan érkező, most már másképpen finomított olaj? Most az azt jelentené a Bizottság javaslata szerint, hogy holnap reggel hétszáz forint a benzin és nyolcszáz forint a gázolaj. Ezért mondom, hogy – az ipari termelőüzemekről nem is beszélve amelynek egy része tönkremegy, bezár, munkanélküliség van – ez egy atombomba, amit le akarnak dobni a magyar gazdaságra, és mi ezt nem fogadhatjuk el– fogalmazott a miniszterelnök.Uniós források szerint elképzelhető, hogy Brüsszel enged Magyarországnak és a csővezetékes olajszállításokat nem fogják érinteni a szankciók– ismertette Deák Dániel az M1-en. A XXI. Század Intézet elemzője szerint ugyanis a jövő hét elején úgy fogadhatják el a hatodik szankciós csomagot, hogy a csővezetékes olaj importjának tilalma alól több tagállam is mentességet kap – írja a hirado.hu.Európának egy jelentős része, az Európai Uniónak gyakorlatilag a fele függ ezektől a gázszállítmányoktól, ezektől az olajszállítmányoktól, tehát ilyenkor Magyarország egész Európának az érdekét képviseli, amikor ragaszkodik ahhoz, hogy bizonyos feltételeket támasszunk, ha ilyen olajembargós politikát vezet be Brüsszel– mondta.

Brüsszel úgy tiltja majd az orosz olaj vásárlását, hogy valójában engedélyezi

– fogalmaz a Mandiner a brüsszeli Politico című portálra hivatkozva. A brüsszeli lap ugyanis úgy értesült, hogy Magyarország mellett Szlovákia és Németország is mentességet kapna a vezetékes szállítás tilalma alól.

A Politco szerint egyébként Orbán Viktornak öt-hat tagállam is drukkolt a háttérből, hogy sikerrel járjon a brüsszeli tervek megakadályozásában.

„Orbán Viktor Párizsból utazik Brüsszelbe az Európai Tanács hétfőn kezdődő kétnapos rendkívüli ülésére” – közölte a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi Bertalan hozzátette: az állam- és kormányfők az energiaellátás biztonsága mellett az elhúzódó ukrajnai háborúról és az azzal járó súlyos gazdasági válságról is tárgyalnak.

Az eredeti cikk IDE kattintva olvasható.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozóján Brüsszelben, 2022. március 24-én