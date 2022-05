Cikkünket frissítjük.

Most igazán belevaló kormány kell, amely felelős, egyesíti az országot és kellő erőt mutat

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén.

A miniszterek eskütétele előtt, miután ismertették a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről, a kormányfő felszólalásában kiemelte:

a veszélyek és különösen a háború kijelöli a következő magyar kormány feladatait.

„Megőrizni, sőt megerősíteni a Kárpát-medence és Magyarország fizikai, anyagi és szellemi kulturális biztonságát, támogatni a magyar családokat, tőkeerőssé izmosítani a magyar vállalkozásokat és növekedési pályán tartani a magyar gazdaságot” – sorolta. Hozzátette: Magyarország következő kormányának tagjait erre figyelemmel kérte fel a közös munkára.

Hangsúlyozta:

1990 óta soha nem állt még kormány mögött olyan nagy és egységes választói akarat, mint amekkora a most hivatalba lépő kabinet mögé sorakozott föl, „ez részben megszolgált, részben megelőlegezett bizalom”.

A kormány tagjaitól azt várja, hogy a megszerzett bizalmat megőrizzék, a megelőlegezett bizalmat pedig valóra váltsák – jelentette ki Orbán Viktor.

Aláírás

A kormány tagjai kézjegyükkel látták el az esküokmányokat.

Ünnepélyes eskütétel

A kormány tagjai ünnepélyesen esküt tettek.

Válságálló és világos jövőképpel rendelkező kormány alakul

Válságálló és világos jövőképpel rendelkező kormánnyal vág neki a következő éveknek az új kormány – mondta Orbán Viktor. Továbbra is vállalják a szuverenitás védelmét – mondta végezetül a kormányfő.

Ez lesz Gulyás feladata

A stratégiai tervezés és a minisztériumok munkájának összehangolása lesz Gulyás Gergely feladata – mondta Orbán Viktor.

Szijjártó felel majd Paks2-ért

Szijjártó Péter továbbra is fáradhatatlanul képviselje a magyar érdekeket, és keressen új kereskedelmi lehetőségeket – mondta a kormányfő. Orbán elmondta, hogy Szijjártó felel Paks2-ért.

Innovatív javaslatok

Orbán Viktor Rogán Antalról azt mondta, legfőbb feladata a kormány döntései mögött meghúzódó okok megismertetése lesz. A szuverenitás védelme elsősorban Rogán Antal feladata lesz – tette hozzá. Lázár Jánosról azt mondta, országépítési feladatot kapott, korábban ez a terület teljesen szét volt tagolva.

Nagy Márton a gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter lesz, csak új innovatív lépéssel fejlődhet Magyarország – mondta a kormányfő. Azt várja, hogy innovatív gazdaságpolitikai javaslatai legyenek.

Újabb feladatok

Navracsics Tibor egy régi harcos – mondta Orbán Viktor. A feladata a területfejlesztés és az uniós pénzek hatékony felhasználása lesz – tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter feladata az lesz, hogy az elmúlt 30 év legnagyobb kihívása előtt áll a haderő.

Nagyot lépett előre az agrárium

Nagy átalakulás előtt áll az ipar és az energetika, és Palkovics Lászlónak folytatnia kell az előző négy évben elkezdett átalakításokat, és kezelnie kell a bizonytalan energetikai helyzetet – mondta Orbán Viktor. Nagy Istvánról azt mondta Orbán Viktor, hogy az elmúlt években nagyot lépett előre az agráriumban. Az egekbe szökött gabonaárak a magyar agrárium számára hasznot hoznak – tette hozzá.

A magyar gazdák végképp leküzdhetik azt a hátrányt, amit a kommunizmus idején szedtek össze.

A külkereskedelmi pozíciókat tovább kell erősíteni.

Orbán: kanyarban előztünk

Varga Mihályról azt mondta, hogy kanyarban előzve vészeltük át a koronavírus-járványt, és ez neki is köszönhető. Most is ezt várják tőle, és a következő 4 évben tartsa fenn a költségvetés és a gazdasági növekedés közötti egyensúlyt - mondta Orbán Viktor.

Klebelsbergi karakter

Semjén Zsolt miniszteri felelőssége az összmagyarság képviselete – mondta a kormányfő.

Csák János tárcája jövőügyi tárca – mondta Orbán Viktor. Nálunk fordítják a legtöbbet családra és kultúrára, és lassan a felsőoktatásra is – monda a kormányfő.

Egy igazi klebelsbergi karakter kell ehhez a tárcához.

Pintéré a belügyek minisztériuma

Pintér Sándor továbbra is élvezi Orbán Viktor feltétel nélküli bizalmát, mivel csökkent a bűncselekmények száma, és a rendőrviccek kora lejárt. A miniszter megszervezte a közmunka-rendszert, és az egészségügyi operatív törzs irányításakor is bizonyított. Mára a belügyek minisztériuma lett az övé – tette hozzá.

Varga Judit vétójogot kap minden minisztériumi előterjesztésnél

Izmosítani kell a vállakozásokat, növekedési pályán tartani a magyar gazdaságot, meg kell védeni a családokat – mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, Varga Judit vétójogot kap minden minisztériumi előterjesztésnél. Azt várja tőle, hogy továbbra is képviselje a magyar érdeket uniós színtéren.

„Most igazán belevaló kormány kell”

A háborúk és a veszélyek kora a mostani évtized – mondta Orbán Viktor. Menekültáradat, infláció és soha nem látott energiaáremelés zajlik, globális átrendeződés fenyeget. Újabb háborúk és a 2015-ösnél is nagyobb népvándorlás indulhat meg a súlyos élelmiszerhiány miatt. Ma az Unió nem egy ragyogóan irányított szervezet, zavaros ideológiák és észszerűtlen döntések vannak - mondta. Most igazán belevaló kormány kell – tette hozzá.

Orbán Viktor: még soha nem volt ekkora bizonytalanság a jövőt illetően

A kormányfő beszéde elején elmondta, a választók akaratából az ötödik alkalomból mutatja be a kormányát. A mostani helyzet páratlan az elmúlt három évtizedben, soha nem látott népakarat érvényesült 2022. április 3-án – tette hozzá.

Korábban egyetlen kabinet mögött sem volt ekkora választói akarat, ez részben megszolgált, részben megelőlegezett bizalom.

A koronavírusból alig lábaltunk ki, szomszédunkban háború zajlik, míg Brüsszelből nem számíthatunk segítségre – mondta Orbán. Még soha nem volt ekkora bizonytalanság a jövőt illetően – tette hozzá.

Orbán Viktor következik

Orbán Viktor bemutatja a minisztereket.

Orbán Viktor: megalakultunk. Irány a Parlament!

Az új kormány miniszterei kedden délután átvették kinevezési okmányukat Novák Katalin köztársasági elnöktől a Sándor-palotában.