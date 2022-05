Erőszak és zsarolás Az alapszervezetekkel való trükközés a Jobbik szexuális botránya kapcsán is visszaköszön. A Bors információi szerint a párt ököritófülpösi rendezvényén történt erőszakkísérlet feltételezett elkövetője, Jakab Péter legfőbb politikai szövetségese, a 91 fantomszervezetet alapító Földi István sajátos politikai játszma részeként „alkalmazhatta” a történeteket. A portál, betekintést nyerve a nyomozati anyagokba, azt írta, a pártelnök asszisztálásával politikai ellenlábasuknak, feltételezések szerint Szilágyi Györgynek akarhattak üzenni élettársa megerőszakolásával. Információik szerint az áldozatot többször is megfenyegették, sőt fizikai erőszakot is „beígértek” neki, ha a történtekről bárkinek bármit elmondana. Amennyiben mindez bebizonyosodik, már nemcsak a nemi erőszak, hanem zsarolás, fenyegetés miatt is bíróság előtt kell felelniük a Jobbik érintett politikusainak.