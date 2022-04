A Fidesz–KDNP 56, a baloldali közös lista 34 százalékot kapna egy most vasárnap tartott választáson – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb, a 18 év fölötti lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint reprezentatív közvélemény-kutatásából – írja a Magyar Nemzet.

Az ezer fő telefonos megkérdezésével készült kutatás alapján elmondható,

a Fidesz–KDNP továbbra is toronymagasan vezet, a rekordmagas választási eredményt is meghaladó támogatottság a választók körében jelenlévő enyhe, utólagos „győzteshez húzásra” utal. A baloldali közös listát ezzel szemben az aktív szavazók 34 százaléka támogatná, a Mi Hazánk Mozgalom öt százalékkal ismét bejutna a parlamentbe, a Kétfarkú Kutya Párt pedig továbbra is a bejutási küszöb alatti, háromszázalékos támogatottsággal rendelkezik.

A Nézőpont Intézet kutatásából jól látszik, hogy egyértelműen Gyurcsány Ferenc pártja a legnagyobb nyertese az ellenzéki összefogásnak. A hatpárti koalíció parlamenti helyeiből a legnagyobb arányban, 26 százalékban részesült annak ellenére, hogy nem a legnépszerűbb az ellenzéki pártok körében.

Ha az ellenzéki pártok külön-külön indulnának, csak a Momentum (hat százalék) és a Demokratikus Koalíció (öt százalék) jutna be a parlamentbe – hívta fel a figyelmet elemzésében az intézet, hozzátéve: ezzel szemben az ellenzék korábban vezető pártjai egy most vasárnap tartott választáson csak a Gyurcsány-koalíció közös listájáról jutnának be a parlamentbe.

Az identitásválságban lévő Jobbikot az aktív szavazók mindössze három, a történelmi mélyponton lévő MSZP-t és az LMP-t pedig egy-egy százaléka támogatja, a Párbeszéd támogatottsága nem kimutatható. Az ellenzéki pártok támogatottsága együttesen 16 százalék, vagyis immár nem éri el a baloldali közös lista támogatottságának felét sem, a baloldali szavazók elfordultak a baloldali pártoktól. Jelenleg az aktív szavazók öt százaléka tartja elképzelhetőnek, hogy Márki-Zay Péter pártjára szavazna, úgy, hogy más pártot nem nevezett meg, amelyet támogatna.

Borítókép: Október 23-i ellenzéki gyűlés / Ripost / Máté Krisztián