A kormányinfón elhangzott legfontosabb kijelentések: Kocsis Máté maradhat a Fidesz frakcióvezetője.

Nem lesz önálló egészségügyi tárca és teljesen önálló oktatási tárca sem lesz.

Magyarország továbbra is mindent megtesz a háború megfékezése érdekében.

A kormány eddig 40 milliárdot fordított az ukrán menekülthelyzet kezelésére, 2 százaléknyi volt ebből uniós forrás.

Eddig 625 ezer menekült érkezett Magyarországra.

Covid: csökkent a súlyos kezelésre szorulók száma.

A magyar gazdaság minden nehézség ellenére stabil lábakon áll, az idei várakozások legnagyobb kérdése az infláció és az árstopok ügye.

Az infláció 13 százalékos lenne az intézkedések nélkül, jelenleg 8,6 százalék ez az arány.

Magyarország az unió középmezőnyében van a 8,6 százalékos inflációval.

Magyarországon a beruházási ráta a második legjobb Európában.

A Fidesznek megfelel, ha Jakab Péter marad a Jobbik elnöke.

– A magyar demokrácia mindig akkor volt a legerősebb, amikor polgári kormányzás volt Magyarországon – kezdte a kormányinfót Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, az 1990 óta lezajlott 9 választás történetében három kiemelkedő részvételt mutató választás volt: a 2002-es, a 2018-as és a 2022-es. Néhány tizedszázalékos eltéréssel, az emberek 70 százaléka vett részt a választásokon.A majdan megalakuló kormány legitimációja így kifejezetten erős– szögezte le.

Kocsis Máté nem akart kormányzati pozíciót

A szerdai kormányüléssel kapcsolatban kifejtette: a közjogi helyzet világos, a jelenlegi kormánynak május 2-ig tart a megbízatása. Hangsúlyozta: a parlament május 2-án alakul meg. Gulyás Gergely a személyi kérdésekről szóló sajtóban megjelent találgatásokra nem reagált. Kiemelte: a május 16-ával kezdődő héten választják meg a miniszterelnököt és megalakul az új Országgyűlés is. Mint fogalmazott, egy személyi döntés volt, amellyel nem lehetett várni: kormányzati pozíciót kaphatott volna Kocsis Máté, de ő úgy döntött, hogy marad a Fidesz frakcióvezetője.

Gulyás Gergely elmondta, a koronavírussal összefüggésben súlyos kezelésre szorulók száma a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent, ugyanakkor a megbetegedések száma erős kilengéseket mutat. A koronavírus továbbra is velünk van, de a betegség intenzitása csökkent, és továbbra is a súlyos alapbetegségekkel küzdők vannak a leginkább veszélyben– tette hozzá.

Cél: a háború megfékezése

A miniszter jelezte, Magyarország továbbra is mindent megtesz a háború megfékezése érdekében befolyásunk mértékének megfelelően, de minden nagyhatalomnak a béke helyreállítására kell törekednie. A reális forgatókönyv, hogy a háború még hónapokig, akár évekig eltarthat, ezért rövid távon a háború befejezése nem várható. – Cselekvőképes kormányra van szükség, ezért az Országgyűlés el fogja rendelni a kormány cselekvőképességének biztosítására az alaptörvény kiegészítését a humanitárius katasztrófa és a szomszédban zajló háborús konfliktus tekintetében – emelte ki. Gulyás Gergely elmondta, reméli, hogy nem kell majd élni a kiegészítések életbeléptetésével.Bár pontos számok nem állnak rendelkezésre, de több tízezer, akár a százezret is elérő számban lépték át eddig a határt a menekültek, a cél, hogy minél többeket tudjanak beiskolázni, minél többeknek tudjanak munkát adni, ellátásuk, étkeztetésük, iskoláztatásuk biztosított legyen– hangsúlyozta a miniszter. Gulyás kitért arra is, a déli határ védelmére eddig összesen 600 millió forintot költött a kormány, ebből 40 milliárdot fordított az ukrán menekülthelyzet kezelésére, és 2 százaléknyi volt ebből uniós forrás.

– A déli határon lévő menekültek ellátására négymilliárd forintot kaptunk az uniótól, ezt is a menekültek ellátására, iskoláztatására költjük – tette hozzá.

Stabil lábakon a gazdaság

– A pénzügyminiszter beszámolója szerint a magyar gazdaság minden nehézség ellenére stabil lábakon áll, az idei várakozások legnagyobb kérdése az infláció és az árstopok ügye, ebben a kormány a jövőben döntést fog hozni, de az látható, hogy az intézkedések mindeddig beváltak, az infláció 13 százalékos lenne ezek nélkül, jelenleg 8,6 százalék az arány. Magyarország a középmezőnyben van a 8,6 százalékos inflációval, előttünk van például Románia, Spanyolország és Belgium is – mondta. Gulyás ismertetése szerint fontos az inflációt kormányzati intézkedésekkel mérsékelni, a Magyar Nemzeti Bank prognózisa szerint 2022 augusztus–szeptemberében kezdődhet meg az infláció csökkenése, addig – remélhetőleg szerény mértékű – növekedésre lehet számítani. Az európai uniós fejlettségi rangsorán Magyarország hét országot előz meg, például Portugáliát, Bulgária, Görögország, Lettország vannak előttünk– mondta Gulyás Gergely. Azt is kifejtette, hogy a járvány előtti időszakhoz képest is kevesebb az álláskereső, jelenleg 3,6 százalékos a munkanélküliség, a foglalkoztatottság pedig a 4,7 millióhoz közelít. A kiskereskedelem és vendéglátás felülmúlta a 2019-es arányokat, amely szintén hazánk stabilitását mutatja – tette hozzá a miniszter.

Folyamatos a segítségnyújtás

Szentkirályi Alexandra köszönetet mondott a menekülteknek segítséget nyújtóknak, akik összehangoltan végzik tevékenységüket. Az elmúlt 24 órában 10,5 ezren érkeztek a magyar oldalra. Kiemelte: 625 ezer azok száma, akik a háború elől menekülve érkeztek az ukrán vagy román határon keresztül Magyarországra. Az összes menedékes kérelem 17 ezer volt, és 100 ezer ideiglenes tartózkodásra jogosító papírt állítottak ki. Több mint a fele az elhelyezetteknek gyermek, de civil szervezetektől és magánfelajánlások formájában is érkezik segítség a menekültek számára.

Fotó: Magyar Nemzet / Teknős Miklós

Hangsúlyozta, hogy jelenleg is működnek a segítségpontok, öt helyszínen a határ mellett. Szentkirályi Alexandra kiemelte: az egymilliárd forintot is meghaladta az a felajánlás, amelyet a magyar emberek, magánemberek és cégek nyújtottak segítségképpen. Részletezte, hogy többek között a BOK csarnokban eddig 24 ezer ember fordult meg és kap segítséget. Hozzátette: 300 óvodás és több mint 100 iskolás ukrajnai menekült van már magyar intézményekben. Mint mondta, a kormány 40 milliárd forintot fordított eddig a menekültek megsegítésére.

A baloldal eloszlatta a kérdőjeleket

Gulyás Gergely kérdésekre válaszolva kiemelte: ahhoz, hogy kormány politikáját támogassák, szövetségre van szükség, és a baloldalon ennek a minimuma sincs meg. Hozzátette: Ha bárkinek kétsége lett volna, hogy képesek-e az ország kormányzására, a történtek eloszlatták a kérdőjeleket. Elmondta azt is: A baloldal a választókban keresi a hibát, ha az eredmény nem nekik kedvező. Szerinte ez nem demokrata hozzáállás. Úgy fogalmazott: az a politika alfája és ómegája, hogy a választópolgároknak mindig igazuk van. – Ahol pozíciókat vesztettünk, ott is mindenütt gratuláltunk a győztesnek – tette hozzá Gulyás Gergely. Újabb, Jakab Péterre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, a Fidesznek megfelel, ha Jakab Péter marad a Jobbik elnöke. Az ellenzéki szavazók „eltűnésével” összefüggésben a miniszter elmondta, nem tartja méltányosnak, hogy kizárólag egy párton verik el a port a baloldalon, hiszen a józanul gondolkodó választópolgárok részéről joggal merültek fel kétségek, bizalmatlanság. Szerinte sok baloldali szavazó voksolt kétségek között, ami szubjektív megállapítás, de a „jobb híján szavazók” mindenképpen sokan lehettek. Orbán Viktor vatikáni látogatása kapcsán a vatikáni szerződés módosítása eddig nem merült fel, mert szerinte jó szerződés, ellenzékből is ezt képviselte annak idején a Fidesz.Navracsics Tibort kiváló embernek és politikusnak tartom, ha visszatér a kormányba, annak nagyon fogok örülni– kommentálta a kormányalakítással kapcsolatos pletykákat a miniszter. Az árstopokról külön-külön döntést fog hozni a kormány, jövő héten legkésőbb meg kell tenni. A szektorális különadókról eddig nem született döntés, de nem lehetetlen, hogy be fog vezetni ilyet a kormány.A korrupcióval szemben nincs tolerancia, ezt a minisztériumokkal szemben is alkalmazni kell– számolt be Gulyás Gergely a tegnap nyilvánosságra került hírekkel kapcsolatban.

A kormány megtiszteltetésnek tartja, hogy a Vatikán meghívta a miniszterelnököt, a tavalyi pápai látogatás folyománya volt a mostani meghívás. A Vatikán a külpolitikában továbbra is fontos szerepet játszik a több területen fennálló nézetkülönbségek ellenére.

L. Simon László posztolta közösségi oldalán, hogy elképzelhető-e manapság, hogy csak telefonon lehet bejelentkezni a háziorvoshoz, ezt kommentálva Gulyás Gergely elmondta, jobbulást kíván L. Simon László édesanyjának, az önálló egészségügyi minisztérium a baloldal ötlete volt, ez nem fog megvalósulni.

Hogyan tudnának kormányozni?

A Magyar Nemzet kérdésére, miszerint megkezdődött a választás utáni hatalmi harc a baloldalon, Gulyás Gergely úgy fogalmazott: Látható, hogy káosz van a baloldalon olyan minimális ügyekben, mint többek között a mandátumok kijelölése. Ha ilyen kérdésekben összevesznek, hogy tudnának országot kormányozni?– tette fel a kérdést a miniszter.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: Brüsszelben, a legutóbbi állam- és kormányfői találkozón felmerült, hogy mit tudnának tenni, hogy az energiahordozók ne legyenek drágábbak. A miniszter szerint Brüsszel a kis buborékjában élve erre a helyzetre még nem válaszolt.

Szombathely új kézilabdacsarnokával kapcsolatban Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy a város nem nehezíti ezt, mint mondta: a szokásos állami beruházási gyakorlatnak megfelelően koncepcióterv és kiviteli terv készül, majd engedélyezési, és jöhet a közbeszerzés.Gulyás Gergely hangsúlyozta azt is: nem lesz önálló egészségügyi tárca és teljesen önálló oktatási tárca sem. Az egészségügyi átalakítással kapcsolatban Gulyás Gergely kiemelte: sok fontos egyeztetés megtörtént, a kamarával egyetemben. Mint mondta, sem Európában, sem a magyar történelemben nem volt ekkora béremelés az orvosoknál. Meg fog maradni az a gyakorlat, hogy Európában GDP-arányosan Magyarország költ a legtöbbet családtámogatásra. Semmilyen forráskivonás a családtámogatási rendszerben nem lesz, sőt ezeket a támogatásokat bővíteni fogják – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Elmondta azt is, hogy az április 10-i hatállyal felmentett Ekler Gergely, aki a Miniszterelnökség államtitkára volt, Novák Katalin mellett fog dolgozni a jövőben.

Zelenszkij ukrán elnök szavahihetőségéről is kérdezték a minisztert, aki elmondta, most mindent annak fényében kell értelmezni, hogy Zelenszkij országában háború zajlik. Azzal kapcsolatban, hogy a NATO engedélye ellenére NATO-országokból érkeznek fegyverek és katonák Ukrajnába, Gulyás Gergely elmondta, nemzetközi jog szempontjából ez nem számít jogsértésnek. A Tungsram nehéz anyagi helyzetével kapcsolatban a miniszter elmondta, a munkahelyekkel kapcsolatban a kormány igyekszik segíteni, és a kormány jó szándékáról biztosítja a cégeket, de a továbbiakról csak bővebb ismeretek tudatában lehet nyilatkozni.

Borítókép: Gulyás Gergely a kormányinfón 2022. április 21-én / MTI / Bruzák Noémi