Az Oktatási Hivatal közleményében azt írta: az E-felvételi eljárásban a jelentkezők folyamatosan ellenőrizhetik a központi nyilvántartásban szereplő adataikat, a személyes információkat, a megjelölt képzéseket és sorrendjüket, a benyújtott dokumentumok, valamint kérelmek feldolgozottságát, a feldolgozás eredményét. Ellenőrizhetik továbbá a közhiteles elektronikus nyilvántartásokból átvett információkat (érettségi eredmények, felsőoktatási oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványokra vonatkozó hitelességi információk). Az e-ügyintézési funkciók segítségével egyszerűen kérhetik az esetleg hibásan megadott adatok módosítását is.

A felvételizők az E-felvételiben azt is nyomon követhetik, hogy az egyes jelentkezési helyeiken - a pillanatnyilag rendelkezésre álló, igazolt eredmények alapján - éppen hány pontjuk van. Mivel az adatok folyamatosan frissülnek, érdemes megtekintenie a felületet akkor is, ha semmit sem kell módosítani. A fontos információt tartalmazó üzenetek (például a hiánypótlási felszólítás) az E-felvételi "Hivatalos iratok" menüpontjába érkeznek, amelyről a központi felvételi nyilvántartásban szereplő e-mail-postafiókokba is értesítés érkezik.

Az Oktatási Hivatal felhívta a jelentkezők figyelmét arra is, hogy a május-júniusi érettségi eredményeket igazoló bizonyítványt vagy tanúsítványokat nem kell feltölteni a rendszerbe. Hasonlóan a 2006. január 1. után megszerzett érettségi eredményeket igazoló dokumentumokhoz, a 2006. február 1. után kiállított felsőoktatási oklevelekhez (bizonyos kivételektől eltekintve) és a 2003. január 1. után megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványokhoz. Ha azonban a felvételiző a jelentkezési határidő után kapja meg a nyelvvizsgáját, meg kell adnia a felületen a nyelvvizsga-bizonyítvány adatait.

A jelentkezési sorrend módosítására vagy a jelentkezési határidőig megjelölt jelentkezési helyek visszavonására legkésőbb július 7-ig, egyetlen alkalommal van lehetőség az E-felvételi "Sorrendmódosítás" menüpontjában. A változtatások az elküldött kérelmek feldolgozása után jelennek meg az ügyintézési felületen. A benyújtott kérelmek státusza az E-felvételi "Kérelmek" menüpontjában ellenőrizhető.

Borítókép: illusztráció