A súlyos választási vereség óta eltelt három hetet azzal töltötték a baloldali politikusok, hogy önmagukon kívül mindenkiben felelősöket, bűnbakokat keressenek a kiábrándító teljesítményük magyarázataként.

A nép, a vidéki emberek, a sajtóviszonyok, a választási rendszer és az időjárás mellett elsősorban egymást kezdték szapulni a baloldali pártok prominensei. Egy népszerű sláger refrénjével lehet szemléltetni az ellenzéki kudarcfeldolgozást: „mindenki mindenki ellen”.

Cikksorozatunk első két részében bemutattuk, hogy miként támadta a DK és a Jobbik rögtön a választás éjszakától Márki-Zay Pétert, majd arról számoltunk be, hogy a bukott miniszterelnök-jelölt és hívei azzal vágtak vissza, hogy Gyurcsány Ferenc súlyos tehertételt jelent az ellenzéki oldalon. Arról is szót ejtettünk, hogy a Momentum elnöke már az ellenzéki pártstruktúrát is bírálta, szerinte túl sok párt van a baloldalon.

Vagdalkoznak a törpepártok



Ezek után lássuk, hogy milyen törésvonalak alakultak ki az április 3-i vereség következtében az ellenzék térfelén. Azt már részleteztük, hogy az egyik – pillanatnyilag a legfajsúlyosabb – erőközpontot a DK–Jobbik-tengely alkotja.

A két – korábban tűz és víz viszonyban lévő – párt közeledése 2020 elejétől gyorsult fel, amikor Jakab Pétert a Jobbik elnökévé választották. A tavalyi előválasztáson, majd a választási kampányban egyre inkább látszott, hogy az egykori nemzeti radikális párt a lehető legszorosabb szövetségbe forrt Gyurcsányékkal.

A választások éjszakáján indított kommunikációs hadjáratuk Márki-Zay Péter ellen szintén érzékelhetően egyeztetett, egységes narratíva alapján zajlott.

A DK–Jobbik-szövetségen kívül eső többi baloldali párt egyelőre keresi a helyét, próbálnak pozíciókat foglalni, és közben vagdalkoznak minden irányba. Az MSZP társelnöke, Tóth Bertalan a párt YouTube-csatornáján azzal magyarázta a kudarcot, hogy „a Demokratikus Koalíció és a Jobbik szorosabb együttműködésének hatására a Jobbik szavazói vélhetően a Mi Hazánkra, a Fideszre és más pártokra adták a szavazatukat, vagy távol maradtak a választástól”.

A szocialisták szövetségese, a Párbeszéd politikusa, Mellár Tamás a Magyar Hangnak nyilatkozva a Jobbikot hibáztatta.

Utólag, már az eredmény ismeretében stratégiai hibának látta a Jobbik bevételét az együttműködésbe. Úgy fogalmazott, hogy a pártnak eltűntek a szavazói, ki kellett volna hagyni a pártot az együttműködésből.

Párbeszéd az LMP-vel

Tordai Bence, aki várhatóan a párt új társelnöke lesz, egyszerre két irányba támadott, a Jobbikot és az LMP-t is kritizálta a Telexnek adott interjúban. Az LMP-nek címezve azt mondta,

onnantól kezdve nem tudjuk lekövetni szemmel az ő mozgásukat, hogy egy nagyon szoros szövetségbe álltak össze a Gyurcsány Ferenc vezette DK-val. Valószínűleg termékenyebb lett volna a zöldpártok együttműködése, de azzal nekünk nehéz mit kezdeni, hogy valaki egy pártot, amely önmagát a Gyurcsány által vezetett kormánnyal szemben meghatározva jött létre, bevisz a DK zöldtagozatának, és szerintem a szavazóik sem nagyon tudják ezt követni.

Az újságíró kérdésére, hogy ugyanezt látja-e a Jobbik esetében is, vagyis azt, hogy a DK ernyője alá kerül, tagozatként, Tordai kifejtette:

Végül is ők egy, a nevében is benne van, koalíciót akartak mindig is építeni, de hogy mi ennek a három, szoros együttműködést kialakító pártnak a szándéka, arról én nehezen tudnék nyilatkozni. Ez számomra is meglepően alakult, főként az áthidalhatatlannak tűnő világképekből és politikai meggyőződésekből kiindulva.

Azt is hozzáfűzte, hogy a terepen is sok kérdést kaptak erről, sokan nem értik, hogy ez micsoda, miért van, mert azt már elfogadták, hogy a hat pártnak össze kellett állni, de hogy ezen belül az az egyébként tiszteletreméltó keresztény-szociális jobbközép út, amit a Jobbik választott magának, hogyan fér össze azzal az egyébként szintén tiszteletreméltó és legitim szoclib-balközép politikával, amelyet a DK hirdet, nem igazán tudják befogadni. – De lehet, hogy a kollégák tudnak valamit, amit mi nem – jegyezte meg Tordai.

Az LMP részéről Ungár Péter azonnal válaszolt a közösségi oldalán Tordainak és nem fogta vissza magát.

Úgy fogalmazott:

„Én kevés szánalmasabb és fölöslegesebb, az ellenzék teljes hasztalanságát igazoló dolgot tudok elképzelni, mint ha a negyedik kétharmadot hozó súlyos vereség után két héttel, a parlamenti küszöböt együtt jelenleg át nem lépő két zöldpárt egymással kezd el keménykedni. Ezért Tordai Bence leendő Párbeszéd-társelnök interjújára csak annyit reagálnánk: örülünk, hogy a Párbeszéd a tizedik születésnapján úgy döntött, hogy egyszer elindul önállóan egy választáson, tényleg nagy dolognak tartjuk, de szerintünk ez most kevésbé érdekli és még kevésbé nyugtatja meg a választókat.

Lehet, hogy minket kicsit jobban megviselt a vereség, mint Tordai Bencét, de mi még nem tudunk mosolyogva elindítani egy EP-kampányt, mert szerintünk a harci kiáltások helyett érdemes ennél kicsit több időt az önvizsgálatra szánni.

Főleg abban a pártban, aminek az elnöke azért lépett vissza az előválasztáson egy piaci fundamentalista jobboldali jelölt javára, mert állítása szerint a baloldali és zöldpolitikának nincs támogatottsága.”

Egy másik Facebook-posztjában a parlament alakuló ülésének bojkottját hirdetőket – köztük a Párbeszédet – bírálta Ungár Péter. Szerinte a negyedik kétharmados Fidesz–KDNP-győzelem után nevetséges erről beszélni.

Az LMP-s politikus úgy vélte, a választók azt érezték, az ellenzék csak önmagáról beszél, ezért nem szavaztak rájuk. Ezért nagyon rossz iránynak nevezte ennek a politikának folytatását.

Ungár Péternek nem tetszik a gyurcsányozás

A Telexnek adott friss, pénteki interjúban is szóba került a kemény üzenetváltása Tordai Bencével.

Az újságíró kérdésére, hogy az LMP valóban a DK zöldtagozata lett-e, Ungár azt válaszolta: „Én azzal töltöttem a politikai karrierem első nyolc évét, hogy Tordai Bence és a barátai orbánbérenceztek, és azzal támadtak, hogy nem fogtam össze Gyurcsány Ferenccel. Most meg, hogy összefogtam Gyurcsány Ferenccel, ez a probléma. Itt azért a sapka, nem sapka meg a nyúl vicc jut eszembe. Amúgy mindannyian együtt indultunk a Demokratikus Koalícióval. Mi a kérdés?”

A DK-val való további együttműködést firtató kérdésre kitérő választ adott, ugyanakkor megvédte Gyurcsány Ferencet, mondván, hogy „a gyurcsányozás most egy hisztérikus reakció arra, hogy ne kelljen gondolkodnunk arról, hogy mit rontottunk el.”

Szerinte a baloldal soha nem fog választást nyerni úgy, ha a 2010 előtti világról mindenben elfogadja a Fidesz narratíváját, amelynek szimbóluma a „gyurcsányozás”.

