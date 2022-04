Az, hogy Budapest 2022-ben féléves költségvetést készített, mindenképpen Karácsony Gergely kudarca

– emelte ki a Magyar Nemzet megkeresésére Bagdy Gábor, aki 2010 és 2019 között volt Budapest pénzügyi főpolgármester-helyettese.

A politikus úgy fogalmazott: Budapest különleges helyzetben van 1990 óta. Ugyanis nemcsak lakóhely, de a nemzet fővárosa is. – Az, hogy mi történik a fővárosban, az ország egészének az ügye is – hangsúlyozta Bagdy Gábor. Emlékeztetett: Tarlós István és Orbán Viktor 2018-ban megállapodott abban, hogy megalakítják a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy partnerként tudjanak együttműködni a fővárost érintő ügyekben, ebbe beletartozott többek között az is, hogy a kiemelt projekteket a kormány a saját pénzéből finanszírozta.

– 2019 óta ez a bizalmon alapuló együttműködés ki is hűlt, ugyanis Karácsony Gergelyt csak az érdekelte, hogy megbuktassa a kormányt

– emelte ki Bagdy Gábor, aki szerint a mostani csak egy luftballon-költségvetés, reagálva egyben Kiss Ambrus jelenlegi főpolgármester-helyettes kijelentésére, miszerint a főváros vezetése már a 2022-es költségvetés elfogadásakor tudta, hogy nem lesz elég a pénz. Sajtóhírek szerint a helyettes a főváros következő féléves költségvetésével kapcsolatban kijelentette: nem tartalmazhat megszorításokat, de a büdzsé attól is függ, hogy milyen lesz a következő kormány Budapest-politikája. Kiss Ambrus hozzátette: „Májusra tervezek egy költségvetés-módosítást, de nagyon fontos, hogy nem akarunk olyan utat járni, hogy elkezdjük csonkolni magunkat.”

Bagdy Gábor szerint a költségvetés formálisan megfelel a jogszabályoknak, ugyanakkor politikai szempontból katasztrófa, mivel legalább ötvenmilliárd forint teljesen megalapozatlan bevételt terveztek: harmincmil­liárd forint hitelt akarnak felvenni, továbbá egy húszmilliárdos támogatásra számítottak az új, reményeik szerint baloldali kormánytól, hogy kisegítse Budapestet.

A politikus hozzátette: a fővárosi vezetés alapvetően a kormányváltásra tett fel mindent, nem igyekezett spórolni, ezért fordulhatott elő, hogy a cégek átszervezésénél az új vezetők javadalmazásánál nem a takarékosság tükröződött.

Karácsony Gergely tevékenységéről Bagdy Gábor úgy fogalmazott: amikor 2019-ben megnyerte a főpolgármesteri széket, inkább miniszterelnök-jelölti ambíciókat dédelgetett magában, és nem koncentrált a fővárossal kapcsolatos tevékenységére. Mint fogalmazott: Karácsony Gergely kijelentéseinek a 85-90 százaléka a nagypolitikához szólt, nem foglalkozott és nem is akart foglalkozni a fővárosi kérdésekkel.

Bagdy Gábor úgy véli: abból a 180 milliárd többletből, amelyet Tarlós István otthagyott a főváros kasszájában, Karácsonyék úgy gondolták, hogy kihúzzák addig, amíg megnyerik a választásokat. – Ugyanakkor Karácsony az előválasztás után sem törődött a főváros ügyeivel – emlékeztetett Bagdy Gábor, aki szerint a fővárosi vezetés koncepciója hatalmas tévedés volt. Hozzátette:

a főpolgármester így most eljutott oda, hogy kénytelen attól a mostani, Fidesz–KDNP kormánytól segítséget kérni, akinek eddig folyamatosan keresztbe tett.

Folyamatosan riogatnak

A csőd bekövetkeztének állandó rém­képével fenyegető budapesti vezetés már régóta azzal vádolja a kormányt, hogy az anyagilag kivérezteti őket. Kiss Ambrus költségvetésért felelős általános főpolgármester-helyettes már 2020-ban a büdzsét illető „súlyos lyukról” és fenntarthatatlan pályáról beszélt. A Tarlós István volt főpolgármester által teli kasszával átadott főváros harminc évre adósodott volna el az Európai Fejlesztési Banktól (EIB) felvett kétszázmilliárdos hitellel, ha ezt a kormány nem akadályozza meg. Kiss szerint a kabinet döntése csupán politikai lépés volt.

Nagy segítséget jelentett a pandémia idején a vállalkozóknak a kabinet döntése a helyi iparűzésiadó-előleg felezéséről, melynek hallatán a főpolgármester-helyettes Budapest fizetésképtelenségét lengette be. Forráshiányra panaszkodva „vörös vonalról” beszélt és kijelentette: addig működtetik a fővárost az akkori kapacitással, amíg a pénz el nem fogy. Az iparűzésiadó-bevétel azonban időben megérkezett, így az aggodalom ismét feleslegesnek bizonyult.

Kiss tavaly novemberben azt jelentette be, hogy ha nem kapnak kormánytámogatást, néhány napon belül leállhat a budapesti tömegközlekedés. Az már nem kapott akkora publicitást, hogy ennek oka a főváros késlekedése volt, ugyanis a budapesti vezetés nem írta alá az agglomerációs együttműködési megállapodást, ami a pénz kifizetésének előfeltétele.

Végül folyószámlahitelből oldották meg a finanszírozást, amíg a támogatás megérkezett. Az idei költségvetést is csupán fél évre tervezték, bízva a kormányváltásban. Ez elmaradt, ezért a főváros ismét a kabinettől követel pénzügyi segítséget, erről dönthet szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés.

Borítókép: Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes és Karácsony Gergely