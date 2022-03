Élő videóbejelentkezésben, az ügyészségen tett feljelentést rémhírterjesztés és közösség elleni uszítás vádjával Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje pénteken.

Állítása szerint Orbán Viktor, a Fidesz „és médiája” valótlanságokat híresztel és rágalmazza az ellenzéket, hiszen az ő programjukban éppen az állítottak ellenkezője szerepel. Márki-Zay Péter szerint Orbán Viktor folyamatosan változtatja álláspontját a fegyverszállítmányok és a NATO kapcsán, azonban az ellenzék meg van győződve róla, hogy a békét egyedül a NATO-val való együttműködés biztosítja, a gazdasági stabilitás pedig csak az Európai Unió által érhető el.

Márki-Zay Péter elvárja, hogy a rendőrség szálljon ki a Karmelita kolostorhoz és vonják felelősségre Orbán Viktort.

Vádol, tagad, hazudik

A baloldal miniszterelnök-jelöltjének mai, vádaskodó akciója azért is visszatetsző, mert pont ő maga nyitotta meg a háborúpárti dialógust, amikor több alkalommal is azt mondta, hogy Magyarországnak fegyvereket kellene szállítania Ukrajnába, és ha a NATO úgy kívánja, akár magyar katonákat is háborúba kellene küldeni.

A Partizán című műsor február 22-i adásban Gulyás Márton arról kérdezte Márki-Zay Pétert, hogy miniszterelnökként segítené-e Ukrajnát a háborús konfliktus megelőzésében. Válaszában Márki-Zay leszögezte:

Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk.

A műsorvezető konkrétan rákérdezett a baloldal miniszterelnök-jelöltjétől, hogy „akár katonai segítséget is biztosítanál-e?”

Márki-Zay először annyit mondott: „hogyha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának”, azonban Gulyás ismét rákérdezett: „Akár katonait is?”

Márki-Zay Péter így felelt: „Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is”.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában pedig az is kiderült, fegyvereket is adna Márki-Zay Péter Ukrajnának. Az adás során a műsorvezető megkérdezte a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, „ha önön múlna, adna fegyvereket Ukrajnának?”

Márki-Zay Péter válaszában itt is leszögezte, szerinte „a NATO-tagság kell, hogy meghatározza ezt a döntést is.”

„Tehát, amit a NATO tesz, azt kell tennie a magyar kormánynak is ebben az esetben. Értem” – foglalta össze a műsorvezető.

„Pontosan, azt kell, abszolút. A NATO közös döntéseit kell végrehajtsa Magyarország is. Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk” – hangsúlyozta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

A baloldal kormányfőjelöltje zavaros kommunikációjára jellemző, hogy később egyszerre terjesztette azt a hamis hírt, hogy magyar katonai gépeken szállítanak fegyvert, a kormány és Orbán Viktor is részt vesz Ukrajna felfegyverzésében, másrészt árulónak nevezte Orbán Viktort, hogy nem teljes mellszélességgel áll ki a háborúban Ukrajna mellett Oroszországgal szemben.

Általános a baloldalon a háborús retorika

Márki-Zay akkor sem tiltakozott, amikor néhány napja, a baloldal március 15-i, Műegyetem előtti gyűlésén Iványi Gábor lelkész Orbán Viktor miniszterelnököt többször árulónak nevezte, és szabadon idézte azt a kijelentését, hogy aki fegyvert akar küldeni Ukrajnának, az a háború oldalán áll. – Március ünnepén Magyarország kormányfője fogadkozik, hogy mi nem fogjuk megsegíteni a szomszéd nemzet harcát a függetlenségéért. Ez szégyen, barátaim – fogalmazott Iványi, akinek a neve a baloldal köztársaságielnök-jelöltjeként is szóba került.

A baloldali elkötelezettségű lelkész ezzel teljes mellszélességgel kiállt amellett, hogy Magyarországnak fegyvereket kellene szállítania Ukrajnának.

Ezzel a lépéssel hazánkat belesodorhatná a háborúba, és magyar életeket veszélyeztetne.

Harmadik világháborút vizionálnak

Márki-Zay és Iványi Gábor nincs egyedül a baloldalon, Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke egy múlt szombati lakossági fórumon arról beszélt, hogy magyar katonákat kellene a frontra küldeni. Az országgyűlési képviselő és egyúttal jelölt Ádándon a következő fejtegetésbe bocsátkozott:

Aki meg elment katonának, az azért ment oda, hogy ha a NATO hadba küldi, akkor ő fölüljön a repülőre, és elmenjen a háborúba. Mert ő ezért kapja a fizetését. Ő ezt a szakmát, ezt a hivatást választotta.

Fekete-Győr András, a Gyurcsány-lista 5. helyén szereplő volt Momentum-elnök is azt mondta, hogy fegyvereket kellene szállítanunk Ukrajnába. Juhász Ferenc, Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere pedig azt kérte számon a kormányon, hogy miért nem ad magyar lőszert Ukrajnának az orosz katonák ellen. A Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Rónai Sándor az ATV-ben sajnálkozott a magyar fegyverszállítások elmaradása miatt. Legutóbb pedig Demeter Márta a Jobbik tévéjében követelte, hogy Magyarország szállítson fegyvereket az ukrajnai konfliktuszónába.

A baloldal háborús kampányát egyébként Soros György is támogatja, aki a napokban közölt írásában már azzal próbálta hergelni az embereket, hogy kitört a harmadik világháború.

A fegyverszállítások tényét az orosz kormány egyébként úgy kommentálta, hogy az Ukrajna területére érkező fegyverszállítmányokat célpontnak tekintik. Így előfordulhat, hogy akkor lövik ki az ilyen céllal érkező konvojokat, amikor azok magyarlakta településeken haladnak át.

