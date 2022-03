A Múzeumkertben családi ünnepi hétvégét tartanak, emellett országszerte lesznek különböző rendezvények az ünnepi hosszú hétvégén. Hétfőn átadják a Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Március 15-én, kedden Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth téren mond ünnepi beszédet. Lesz továbbá Békemenet, ellenzéki pártok pedig nagygyűléseket tartanak a fővárosban.

Március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep.



A hosszú hétvégére való tekintettel idén már március 12-én, szombaton elkezdődnek az ünnepi programok: a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében koncertek és gasztrovásár várja az érdeklődőket. Ugyancsak szombattól a budai Várban ingyenes sétákat tartanak, melyeken bejárják az 1848-49-es forradalom és szabadságharc várbéli helyszíneit.



Március 14-én, hétfőn az Országházban átadják a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.



Március 15-én, kedden - a hagyományoknak megfelelően - Magyarország nemzeti lobogójának ünnepélyes felvonásával kezdődnek a központi programok a Parlament előtt. Ezt követően ingyenesen lehet megtekinteni a Szent Koronát az Országházban.



Szintén a Parlament előtti Kossuth Lajos téren lesz délután 3 órakor a díszünnepség, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Az ünnepséghez - a szervezők kérésére - csatlakozik a Békemenet is.



Mindemellett kedden a Várkert Bazár és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum is egész napos programokkal várja a családokat. Március 15-én ingyenesen lehet megnézni a Szent István-termet és a Hauszmann-sztori kiállítást, továbbá az Új világ született kiállítást is a Déli Palotákban. Továbbá kedden ingyenesen meg lehet tekinteni a pénteken megnyílt Gábor Áron rézágyúját a középpontba állító Lészen ágyú című tárlatot.



A központi programok mellett országszerte tartanak különböző ünnepi rendezvényeket a hosszú hétvégén.



Az országgyűlési választások előtt három héttel ellenzéki pártok nagygyűléseket tartanak a nemzeti ünnepen. A közös listát állító ellenzéki pártok a Műegyetem rakparton, a Mi Hazánk Mozgalom a Magyar Nemzeti Múzeum mellett tartja rendezvényét.



A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a március 15-ei rendezvények és gyűlések miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hosszú hétvégén Budapest több kerületében. Az ünnep napján, kedden lezárják az Andrássy út és a Váci út egy szakaszát, a Bajcsy-Zsilinszky utat és a Károly körutat, valamint időszakosan a Margit hidat és a Szent István körutat; a korlátozások módosítják a közösségi közlekedést is.



A Budapesti Közlekedési Központ azt közölte: a hosszú hétvégén, március 12-én a szombati, március 13-án a munkaszüneti napokon, március 14-én a szombati, március 15-én az ünnepnapokon, illetve a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekednek a fővárosi tömegközlekedési járatok.



A MÁV-Volán-csoport járatainál is változik a menetrend. A vonatok március 13-án és 14-én az ünnepnapi, március 15-én pedig a vasárnapi menetrend szerint közlekednek; a Volánbusz helyi és helyközi autóbuszai március 12-én a szokásos szabadnapi, viszont 13-án már a munkaszüneti napi, 14-én szabadnapi, 15-én pedig ünnepi és munkaszüneti napi menetrend szerint járnak.

Borítókép: Egy kisfiú virágot helyez el Magyar Nemzeti Múzeum előtt az 1848-49-es szabadságharc és forradalom kitörésének 172. évfordulóján 2020. március 15-én.