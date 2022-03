Míg a magyar kormány amellett kötelezte el magát, hogy nem szabad a magyar családokkal megfizettetni a szomszédunkban zajló háború árát, addig a baloldal az ukrajnai konfliktus kitörése óta azt sürgeti, hogy bővítsék ki az Oroszország elleni energetikai szankciókat. A baloldal tehát annak ellenére állítaná le az orosz gázszállításokat, és függesztené fel a Paks 2 beruházást, hogy így az országban pár héten belül súlyos energiahiány alakulna ki, és a következő évtizedben már az atomenergiával sem számolhatnánk. Mindezt a baloldalon is jól tudják, mégis a hazánkat válságba döntő, és a lakosságra súlyos terheket rakó elképzelésüket erőltetik.

Az emberekkel fizettetnék meg a szankciókat

Ezt Márki-Zay Péter, a baloldal közös miniszterelnökjelöltje szó szerint ki is mondta a minapi fórumán, ahol úgy fogalmazott: „Amikor Orbán azzal, jön, hogy ne az emberek fizessék meg a háború árát, hát gondolják végig, hogy mikor nem önök fizették meg bárminek az árát! Azt mondja, ne az emberek, de ha nem az emberek, hát kik? Az állatok, a gombák a növények? Ki fizesse meg, ha nem az emberek?"

Először Karácsony párttársa, Kocsis-Cake Olivió hangoztatta az ATV Start című műsorában, hogy elzáratná az orosz gázcsapot: „Hogyha ehhez [a béke eléréséhez – a szerk.] az kell, hogy szankcióval sújtsák az energiahordozókat is, amit Oroszország szállít, akkor ezt a lépést is meg kell lépni". A baloldali lista jelöltje a beszélgetés során úgy vélte, hogy az orosz gázcsapot "el kell tekerni, el kell zárni, mert addig lesz pénzük háborúzni, és lesz pénzük egy független országot megtámadni".

Ezt követően több szakértő is bebizonyította, hogy milyen veszélyes a baloldal követelése. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágvezetője például kifejtette a Mediaworks Hírcentumának: ha leállna az orosz gázszállítás – amely hazánk szükségleteinek mintegy 80 százalékát fedezi –, akkor akár pár héten belül drasztikusan emelkednének az árak, és már az őszi fűtési szezon kezdetekor korlátozásokat kellene bevezetni a lakossági felhasználásban is. Az elemző szerint néhány hónapon belül gazdasági recesszióba süllyedne a gazdaság, üzemeket kellene bezárni és tömegével szűnnének meg munkahelyek. Az olyan különösen energiaigényes ágazatokban, mint a műtrágyagyártás, be kellene szüntetni a termelést, ami az ellátási láncok összeomlását eredményezné. Emiatt pedig az élelmiszeripar egészében súlyos ellátási problémák alakulnának ki. Továbbá arra is rámutatott, hogy önmagában az energiaszankciók lebegtetése is a gázár növekedését okozza, ami az oroszoknak – Kocsis-Cake szavaival szemben – éppen extra nyereséget jelent.

Németország szerint sem aktuális a gázcsap elzárása

Figyelemere méltó, hogy

MÉG AZ OROSZORSZÁG ELLENI ENERGETIKAI SZANKCIÓKAT LEBEGTETŐ OLAF SCHOLZ NÉMET KANCELLÁR IS FINOMÍTOTT ÁLLÁSPONTJÁN, ÉS ELISMERTE, HOGY A GÁZSZÁLLÍTÁS LEÁLLÍTÁSA JOBBAN FÁJNA AZ EURÓPAI ORSZÁGOKNAK, MINT AZ OROSZ VEZETÉSNEK.

Mindeközben Magyarországon egymást érték a baloldal képviselőinek az orosz gázimport leállítását sürgető, cinikus nyilatkozatai. Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere az ATV műsorvezetőjének azon kérdésére, hogy támogatja-e a kibővített energetikai szankciókat, kitérően csak a rezsicsökkentést kezdte bírálni.

Jávor Benedek, Budapest brüsszeli irodájának a vezetője, a Mediaworks Hírcentruma megkeresésére először elismerte, hogy jelenleg nincs realitása az orosz gázcsap elzárásának. Ám néhány nappal később a zöldpolitikus mégis egy olyan írást közölt a HVG.hu-n, amelyben már a gázszállítás leállítását követelte.– Hozhatunk, és hoznunk is kell további szankciókat Oroszország ellen, az eddig nem érintett területekre, így az energiapiacokra is kiterjesztve a korlátozásokat. (...) Ennek megakadályozására azonban a mostani szankciók elégtelenek, kiterjedtebb, átfogó gazdasági nyomás kell, amely az energiapiacokat is érinti – áll Jávor írásában. Az már csak hab a tortán, hogy Holoda Attila, Márki-Zay energetikai felelőse pedig azon viccelődött egy lakossági fórumon, hogyan fagynánk meg, ha leállítanák az orosz gázszállítást.

Leállítanák az atomerőművet

A baloldal folyamatosan támadja a Paks II projektet is, ám ha valóban leállna a Paksi Atomerőmű kapacitásfenntartó beruházása, akkor az atomenergia a jövőben teljesen kiesne a hazai energiamixből. Ennek az lenne a következménye, hogy a rezsiköltségek közel négyszeresére emelkednének. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium számításai szerint a családok éves, átlagos rezsiköltsége gyakorlatilag megnégyszereződne: 92 ezer forintról 357 ezerre nőne.

Ennek ellenére a baloldal valamelyik prominense szinte naponta követeli, hogy állítsák le a Paks 2 engedélyezési eljársát. Márki-Zay már február 24-én – vagyis a háború kitörése napján – ezzel állt elő az orosz nagykövetség előtti tüntetésen: "És végezetül három további kérésünk is van (...). Az egyik, hogy csatlakozzon az Európai Unió szankcióihoz, és haladéktalanul függesszék fel Paks II engedélyezési eljárását". Egy nappal később pedig azt írta a közösségi oldalán: „Követeljük, hogy azonnali hatállyal függesszék fel a Paks II beruházás előkészítését!"

Gyurcsány Ferenc, a baloldal vezére eközben a közösségi oldalán támadta a beruházást a háborús konfliktus kapcsán. – A magyar kormánynak világosan fel kell lépnie az orosz agresszió ellen! Tegye meg, amit megtehet – függessze fel a paksi beruházást, és vágja el magát a putyini politikától! – írta február 25-én. Felesége, Dobrev Klára azt hangoztatta az ATV Egyenes beszéd című műsorában, hogy szerinte a "békét garantálni Magyarországon Paks II felmondásával lehet". A Gyurcsány-párt európai parlamenti képviselője, Rónai Sándor pedig azt fejtegette egy kommünikében, hogy „a paksi beruházás sorsa eldőlt az Ukrajna elleni orosz támadás pillanatában", és szerinte az uniós szankciók miatt nem is lesz lehetséges a projekt finanszírozása.

A Momentum is hevesen támadja a paksi bővítést, és Cseh Katalin, a párt EP-képviselője aról beszélt egy videóban, hogy az ő javaslatukra került be az Európai Parlament egy határozatának végleges szövegébe a Paks II szankcionálása. A baloldali politikus később arról beszélt, hogy Paks II felülvizsgálata szerinte a minimum a jelenlegi helyzetben.

Az atomerőmű egyik legdühödtebb ellensége Karácsony Gergely társelnöke, Szabó Tímea, aki szenvedélyesen támadja évek óta a magyarországi orosz beruházásokat, köztük kiemelten a paksi bővítést. „Tudjuk, hogy ön számos nyugati országgal ellentétben semmilyen magyar szankciót nem fog bevezetni Putyinnal szemben, mi viszont április 3-a után az új kormányban azonnal felfüggesztjük a paksi orosz beruházást" – írta a közösségi oldalán február 25-én. Párttársa, Tordai Bence egyenesen hazaárulónak nevezte Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért megkötötte a Paks II beruházásra vonatkozó szerződést.

Megjegyzendő: Jávor Benedek ugyancsak azt követeli az említett cikkében, hogy a magyar energiaellátásban stratégiai szerepet játszó atomerőmű bővítése ne jöjjön létre.