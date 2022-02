A Pro Filii Alapítványt a Mészáros Csoport azzal a szándékkal hívta életre 2021. év végén, hogy az elmúlt években tanúsított társadalmi felelősségvállalását a támogatást igénylők számára is tervezhetőbbé, a segítségnyújtást pedig hatékonyabbá tegye. A cégcsoport a magyar gazdaság meghatározó szereplőjeként felelősséget érez a társadalom kiszolgáltatott rétegei, azon belül is elsősorban a gyermekek és családjaik iránt. A Pro Filii Alapítvány célja ezzel összhangban olyan civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek támogatása, amelyek hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához. Az alapítvány elsősorban olyan, elektronikus úton benyújtott pályázatokat támogat, amelyek segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javulását, de olyan pályázatokat is várnak, amelyek emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be magánszemélyek és szervezetek egyaránt, az elbírálás során előnyt jelent, ha a pályázati program célcsoportja egészségügyi-, szociális- vagy más okból hátrányos helyzetű gyermek(ek), valamint a program közvetlen elérése minél szélesebb körű. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), az alapítvány weboldalán keresztül lehet beküldeni, az idei I. negyedévre vonatkozóan március 15-ig.

A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információk a www.profilii.hu címen érhetőek el.

A Mészáros Csoporthoz tartozó több mint háromszáz cég tíz ágazatban van jelen. A cégcsoportnak több mint 25 ezer munkavállalója van, ezzel a legnagyobb nem állami foglalkoztató. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a csoporthoz tartozó cégek eddig is számos esetben járultak hozzá gyermekek egészségügyi, szociális kiadásaihoz, de jelentős szerepet vállaltak csoportszinten is a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került családok megsegítésében, határainkon innen és túl.

Az elmúlt évek során a cégcsoport nevéhez fűződnek olyan országos hírnévre szert tett jótékonysági akciók, mint nagycsaládosok nyári üdültetése, vagy a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan a legrászorultabbaknak eljuttatott élelmiszercsomagok. Ez az adomány mértékét tekintve a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb magán élelmiszeradománya. A Mészáros Csoport High-Tech Suli Programjának keretében pedig elsősorban hátrányos helyzetű térségek iskoláit szerelnek fel digitális tantermekkel. Ez a program tavaly elnyerte a CSR Hungary „Az év CSR programja” elismerést.

Mészáros Lőrinc üzletember magánvagyonából, valamint a Mészáros Csoporton keresztül az utóbbi négy és fél évben mintegy 5,1 milliárd forintot költött adományozásra, jótékony célra, karitatív tevékenységre. A Pro Filii Alapítvány 1 milliárdos pályázati keretét a vállalatcsoport cégei adományozzák az alapítványnak.

