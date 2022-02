Fuzik Zsolt, a SIS Parking Kft. egyik vezetője vállalta a hazugságvizsgálatot – értesült a Magyar Nemzet. Információik szerint a költségvetési csalással gyanúsított férfi a poligráf szerint igazat mondott, amikor a nyomozók előtt a zuglói parkolási biznisz körüli vesztegetésekről vallott.

Mint ismert, a Magyar Nemzet megszerezte Fuzik Zsolt terjedelmes vallomásának egyes részleteit. Eszerint Fuzik személyesen adta át a vesztegetési pénzeket Horváth Csabának, Zugló szocialista polgármesterének és társának.

– Biztos vagyok benne, hogy a pénzek átadásában senki más nem vett részt rajtam kívül – fogalmazott a férfi, aki elmondta azt is, hogy a vesztegetési pénzt a SIS Parking Kft. hamis számlák beállításával gazdálkodta ki. Beszámolt arról is, hogy ez a folyamat 2019 őszén ért véget. – Eddig az időpontig [...] Horváth Csabának három-négy alkalommal adtam át összesen körülbelül 10-12 millió forintot. Horváth Csaba autóval a Kálvin tér közelében, a Múzeum utcában levő Café Company kávéházhoz jött, ott adtam át neki a pénzt. Azt is mondta, hogy ha főpolgármester lesz, akkor azt külön is viszonozni fogja, hogy azon felül is adtam neki pénzt, ami az alapmegállapodás volt – jelentette ki Fuzik Zsolt.

A Magyar Nemzet úgy tudja, az ügyben más szocialista politikus is érintett.

Forrás: Teknős Miklós

A botrány szerdán reggel robbant ki, amikor a hatóságok házkutatást tartottak a zuglói polgármesteri hivatalban, a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft.-nél és Horváth Csaba MSZP-s polgármester otthonában. A Központi Nyomozó Főügyészség befolyással üzérkedés és más bűncselekmények kapcsán gyanúsítottként hallgatta ki a kerületvezetőt és egy politikustársát. Horváth nem tett vallomást és a gyanúsítás ellen panasszal élt, a továbbiakban szabadlábon védekezhet. A politikus az esettel kapcsolatos közleményében a „rezsim” üldözöttjeként hivatkozik saját magára.

Sajtóhírek szerint az ügy alapja, hogy 2021 nyarán a NAV bevetési egysége a Terrorelhárítási Központ segítségével országszerte nyolcvan helyszínen csapott le bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. Akkor harmincöt embert kihallgattak, három gyanúsítottat pedig azonnal le is tartóztattak.

A gyanú szerint 19 milliárd forint értékben bocsátott ki fiktív számlákat a SYS IT Services Kft. és cég alá tartozó harminc további gazdasági társaság.

Ennek az ügynek az egyik gyanúsítottja Fuzik Zsolt, aki, mint látható, Horváth Csaba ügyében is érintett. A gyanú szerint négymilliárd forintnyi kár érhette a költségvetést.