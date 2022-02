A romániai legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Természettudományi Múzeuma gyűjteményének a visszaszolgáltatását az Erdélyi Református Egyházkerületnek.

A szerdán kimondott ítélet kivonatát a legfelsőbb bíróság közölte a honlapján csütörtökön.

A Református Egyházkerület azt követően indított pert az értékes gyűjteményért, hogy visszaperelte a kollégium épületeit, de az épületekkel nem szolgáltatták vissza számára az ezekkel együtt államosított ingóságokat is.

Az első fokon eljáró Gyulafehérvári Táblabíróság 2019 novemberében a gyűjtemény megosztását rendelte el a város és az egyház között. Az ítélet ellen mind a város, mind az egyház fellebbezett. A legfelsőbb bíróság a fellebbezések nyomán megsemmisítette az első fokú ítéletet, és szerdai jogerős ítéletében a város javára döntött.

A kollégium négy termében működő múzeum gyűjteménye mintegy 28 ezer tárgyat számlál. Ez Románia egyik legrégebbi, és legnagyobb ásvány, növény- és állattani gyűjteménye. Első leltárja 1796-ból származik, ám egyes darabjai már a 18. század elején a kollégium tulajdonában voltak. A gyűjtemény évszázadokon keresztül a kollégium tanárainak és volt diákjainak a gyűjtése által gyarapodott. A kiállított tárgyak között látható egy 1882-ben Mócson leesett meteorit darabja, őshüllők megkövesedett maradványai, a nagyenyedi Fenichel Sámuelnek a 19. század végén Pápua Új-Guineából hazaküldött bogár- és lepkegyűjteménye.

Kató Béla református püspök az MTI-nek elmondta: a múzeum mindig is része volt a kollégiumnak. Hozzátette: a román jogrendszer sajnos nem ismeri a precedensjogot, így megtörténhet, hogy az államosítás során elvett tulajdon egy részét visszaszolgáltatják, másik részét pedig nem. Hozzátette: a mostani ítélettel érvényét veszti az az egyezség, amely alapján a város eddig bérelte a múzeum termeit. Ha az egyház egy idő után úgy döntene, hogy másra használja a termeket, a városnak el kell vinnie a gyűjteményt.

Oana Badea, Nagyenyed polgármestere a G4media.ro portálnak elmondta, a gyűjteményt eddig is a város kezelte, és ezután is így lesz. A termeket jelképes összegért bérelték a református egyháztól. Hozzátette: egy, a nagyszebeni Astra Múzeummal kötött szerződés alapján megpróbálják még jobban bemutatni a múzeumban őrzött értékeket.

Szőcs Ildikó, a Bethlen Gábor Kollégium igazgatója elmondta: az iskola jó viszonyt ápol a polgármesteri hivatallal, nem okozott fennakadást, hogy a tanítási órákban is idegenek látogathatták a múzeumot. Hozzátette: a várossal folytatott egyeztetéseken sikerült elérni, hogy a gyűjteményt magyarul is feliratozták, és azt is, hogy a kollégium tanárai akár biológia- vagy földrajzórát is tarthatnak a múzeumban, ahová a diákoknak ingyenes belépést biztosítanak.