Az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelölje szokásos, vasárnap esti videós bejelentkezésében kijelentette: ő maga a fideszesekben nem szexuális irányultságukat vagy származásukat szokta kifogásolni, de a Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. Szavaira számos politikus, szervezet és balliberális közéleti szereplő reagált, elítélve a miniszterelnök-jelölt újabb antiszemita megnyilvánulását – írja a Magyar Nemzet.

Mindig a legjobb résznél lesz vége. Izgatottan várom a jövő vasárnapot, mert akkor talán azt is megtudjuk, hogy zsidóból, vagy melegből van több a Fideszben

– reagált Facebook-bejegyzésében Schiffer András, az LMP volt elnöke, aki szerint Márki-Zay megszólalásai egy jó sorozathoz hasonlítanak.

– A Magyarhoni Zsidó Imaegylet (Zsima) növekvő aggodalommal tapasztalja, hogy a szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás alapvető jogát az utóbbi időben, politikai okokból többen korlátozni kívánják – olvasható a szervezet közleményben. A Róna Tamás által elnökölt szervezet emlékeztet,

ennek riasztó példája, hogy megtámadták Veszprémy László Bernátot, aki rámutatott az antiszemita és szélsőséges személyek tűrhetetlen megnyilvánulásaira, növekvő aktivitásukra.

Emellett a Zsima veszélyesnek tartja azokat a nyilatkozatokat, melyek szerint az „ördöggel is” összefognának a fent említett politikai erők céljaik érdekében olyanokkal is hajlandók együttműködni akik szélsőségesen fenyegetnek, gyűlöletet szítanak. – A magyarországi zsidóság keserű tapasztalataiból jól tudja, hova vezet a gyűlöletbeszéd, ezért visszautasítjuk azt, hogy népcsoportokat és társadalmi rétegeket negatívan minősítsenek, egymás ellen uszítsanak mindenkit – hangsúlyozzák.

Ceglédi Zoltán baloldali véleményvezér Facebook-posztjában csupán egy sokatmondó kérdéssel reagált Márki-Zay szavaira:

Nem lehetne, hogy inkább írja ki Áder János jövő vasárnapra a választást, és befejezzük ezt az egészet? – írta.

De nem ő az egyetlen a balliberális oldalról, aki nem tudta szó nélkül hagyni Márki-Zay produkcióját. Hont András szintén Facebook-bejegyzésében fejtette ki, hogy kezdi rendkívül kényelmetlenül érezni magát Márki-Zay megnyilvánulásai miatt. Mint írta,

érkezett a szokásos vasárnapi bejelentkezés, amelyből kiderült, hogy MZP nyilvántartja a fideszes zsidókat. Szó szerint azt mondta, hogy a „Fideszben is van néhány zsidó, csak kevés”. A következő számláló, amit fölállít akkor ez lesz?

– A Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés – jelentette ki Márki-Zay Péter szokásos, vasárnap esti videós bejelentkezésében. Az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje az őt ért antiszemita vádakra próbált reagálni, azonban magyarázkodása újabb zsidózásba fulladt.

Mint ismert, a Mandinerbe is publikáló szerző, Veszprémy László Bernát egy, a Times of Israel hasábjain megjelent írásában többek között felsorolta, hány antiszemita politikussal fotózkodott és dolgozott már együtt Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt. A lista hosszú: Sneider Tamás volt szkinheaddel, a Jobbik volt elnökével is szerepelt közösen. Kampányát Csibi Barna támogatta. De kiállt a jobbikos Bíró László és a szintúgy jobbikos Rig Lajos mellett is. (Veszprémy László Bernátot cikke megjelenése után a közösségi médiában halálosan megfenyegették a családjával együtt.)

– Egy nyilvánvalóan fideszes hazudozó megpróbált antiszemitának beállítani egy izraeli újságban, képzeljék el

– reagált minderre a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje vasárnap esti élő videó-bejelentkezésében.

Márki-Zay ezután elmondta, hogy ő a fideszesekben a „tolvajlást” szokta kifogásolni, nem azt, hogy milyen a szexuális irányultságuk vagy a származásuk, majd kijelentette: „a Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. Egyet tudok konkrétan, én őt nagyon nagyra becsülöm”.

Emlékezetes, hogy Márki-Zay a Pegasus-botrányt követően olyan fotót posztolt Orbán Viktorról, ahol egy menóra előtt állt. Ezzel szemben anno Frölich Róbert főrabbi és Gábor György is felszólalt.