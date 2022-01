Nyílt levelet írt Karácsony Gergelynek Óbuda korábbi polgármestere. Bús Balázs arra kéri a főpolgármestert, hogy a Mocsáros-dűlő teljes egészére terjessze ki a „zöld közpark” besorolást, összhangban azzal a 2021. december 20-i III. kerületi képviselőtestületi döntéssel, amelyet a Polgári Frakció terjesztett elő, és az Óbuda-Békásmegyeri Képviselőtestület végül egyhangúlag megszavazott - értesült a Metropol. Bús szerint Óbuda lakosságát hónapok óta bizonytalanságban tartja a kerület baloldali városvezetése a Mocsáros-dűlővel kapcsolatban. A politikus a levélben emlékeztet arra, hogy 2020-ban a településszerkezeti terv (TSZT) felülvizsgálata során a Fővárosi Önkormányzat a Mocsáros-dűlő területének egy részét természeti területté minősítette vissza. Azonban egy részén, 268.000 négyzetméteren a beépíthetőség megmaradt.

Újra leporolták a Mocsárosdűlő beépítését?

A volt polgármester szerint jelenleg a fent említett 268.000 négyzetméter zöldterület van veszélyben, amely a hatályos településszerkezeti terv szerint továbbra is beépíthető, sőt egy erre vonatkozóan egy tanulmányterv is készült. Ezt a tervet 2018-ban az akkori polgári-jobboldali városvezetésnek is bemutatták, az azonban ezt elutasította, majd változtatási tilalmat rendelt el az egész területre, amely a mai napig érvényben van. Ezt egyébként Barts Balázs is megerősítette a Városháza-botrányt kapcsán életre hívott vizsgálóbizottság előtt.

„Sajnálatosan a 2019-es választás után ezt a tervet a baloldal leporolta, és úgy tűnik, a főváros jelenlegi vezetői is elfogadhatónak tartották” – írja Bús Balázs – „ A III. kerület jelenlegi közlekedési hálózata bizonyosan nem bír el akkora lakóépület- és irodakapacitás-fejlesztést, amely a tervekben szerepel. Szentendréig elérő dugókat és növekvő légszennyezést eredményezne.”

„Hadd figyelmeztessem arra, hogy a megoldás kulcsa most az Ön kezében van” – írja a Karácsony Gergelynek címzett levélben a volt III. kerületi polgármester. A polgári frakció tavaly petíciót indított a terület megvédése érdekében, melyet papír alapon és online idáig több mint háromezer III. kerületi lakos írt alá. A volt II. kerületi polgármester Karácsony Gergelynek írt nyílt levelét itt olvashatja.