Továbbra sem fizették ki a Bige Lászlóhoz köthető cégek a rájuk kiszabott rekordmagas, 11 milliárd forintos GVH-bírságot – írja az Origo. A vállalatcsoportot tavaly kartellezés miatt marasztalta el a versenyhivatal, Bige László ugyanis piaci monopolhelyzetét kihasználva 36 milliárd forintos kárt okozhatott a gazdáknak. A vörösbáróként ismertté vált oligarcha a cégcsoport megnövekedett költségeire hivatkozva lassan három hónapja nem fizet - mintha ez felmentést adna a bírság alól, pláne akkor, amikor jóval nagyobb extra hasznot tett zsebre a gazdák megkárosításával.

Kartellezés és hűtlen kezelés gyanúja – egyebek mellett ezek miatt kezdtek vizsgálódásba a hatóságok Bige László cégeinél tavaly.

A milliárdos vállalkozó piaci helyzetét kihasználva megemelte és mesterségesen magasan tartotta a műtrágya árát.

A kormány szerint Bige László ezzel nem csak a magyar gazdáknak okozott 36 milliárd forintos kárt, hanem lényegében mindenkit megkárosított, aki kenyeret vagy Magyarországon termesztett zöldséget és gyümölcsöt vett. Bige László cégeire novemberben kartellezés miatt rekord magas, 11 milliárd forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal.

Mivel a műtrágya a mezőgazdaságban a szántóföldi tápanyag utánpótlása szempontjából meghatározó jelentőségű, a jogsértés hatásai a termelők költségeinek növelésével továbbgyűrűzhettek az élelmiszerpiacra, potenciálisan károsítva ezzel a magyar fogyasztókat.

Megfenyegette a magyar gazdákat

Bige László a bírság után sem nyugodott meg, és azzal fenyegette meg a magyar gazdákat, hogy csak egy napig lehet majd műtrágyát venni tőle, és ezen kívül csak külföldön fog értékesíteni. A magyar műtrágyapiac hatvan százalékát az ország egyetlen érdemi mennyiséget termelő műtrágyagyára, a Nitrogénművek Zrt. uralja. A hazai gazdálkodók 1,8 millió tonna műtrágyát használnak fel, amely elengedhetetlen a biztonságos termény- és élelmiszer-előállításhoz.

Bige ezt a kijelentését december végén a hatalmas felháborodástól megijedve visszavonta, kétnapos vásárlási időt hagyott, és bejelentette, hogy nem viszi ki a műtrágyát az országból.

Valamennyi mezőgazdasági érdekképviselet a kormánnyal együtt lép fel annak érdekében, hogy a gazdák számára biztosított legyen a műtrágya. Ha kell, a kormány beavatkozik annak érdekében, hogy a gazdák számára legyen elegendő műtrágya, de egyelőre úgy néz ki, hogy a piaci mennyiség elegendő lesz

- mondta akkor Jakab István, a MAGOSZ elnöke.

Így finanszírozza az oligarcha a baloldal kampányát

A magyar gazdák elleni támadások és fenyegetőzések mellett arra is jutott ideje a baloldali oligarchának, hogy teljes erővel beszálljon a baloldal és Márki-Zay Péter kampányába. Korábban derült ki, hogy már hatvanötmillió forinttal támogatta Bige László a baloldal kampányát. Ezt Márki-Zay leplezte le óvatlanul, amikor elárulta, hogy Bige László egy ötmillió forintos számlájukat már kifizette. A baloldali politikus szerint ez teljesen legális. A miniszterelnök-jelölt azt is elárulta, hogy korábban már hatvanmillió forintot adott és ezen felül újabb támogatásokat ígért. Az is lehet, hogy már ezek is megérkeztek.

Így fogyasztotta luxusebédjét Márki-Zay és Bige

Bige és Márki-Zay korábban egy luxusétteremben egyeztetett. A rezsicsökkentést támadó baloldali politikuson azonban nem látszott, hogy különösebben aggódott volna a számla miatt, hevesen bólogatott és nevetgélt a gazdákat megkárosító műtrágyakirállyal.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje saját elmondása szerint nem is kérdezte a kartellezésről Bige Lászlót, és úgy fogalmazott, hogy az ördöggel is összefogna, hogy hatalomra kerülhessen.

Ahogy Gyurcsány Ferenc mondta, az ördöggel is össze kell fogni. Én is így látom ezt. Bige Lászlótól is elfogadunk pénzt, meg még nagyon sok mindenkitől. Tehát valóban az ördöggel is össze fogunk fogni

- mondta minden gátlás nélkül a baloldal jelöltje.

Hűtlen kezelés és vesztegetés vádja

A kartellezés mellett Bige László ellen októberben emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség kétmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és vesztegetés vádja miatt. Az ügyészség szerint Bige visszaosztásos rendszerben értékesítette a műtrágyát, melyet saját üzemében leértékelt, majd teljes áron adott tovább.

A gyanú szerint Bige csaknem 800 millió forintot kapott, melyet egy kedvezményezett kereskedő adott át neki.

Bige Lászlóra börtönbüntetés, közügyektől eltiltás és pénzbüntetés kiszabását indítványozta az ügyészség, valamint vagyonelkobzást a vesztegetési pénzre.