Életveszélyes gyakorlatra buzdított Márki-Zay Péter a kampányában néhány hete - hívta fel az esetre a figyelmet a Mediaworks Hírcentruma. A baloldal jelöltje a Kiszomborban tartott tavaly decemberi fórumán azt hangoztatta, hogy a szüléshez nem kell orvos, mivel az „nem betegség". – A (szüléshez) például, mint nagyon sok más beavatkozáshoz éppenséggel orvos sem kell. Hogy egy normál szülésznő, ha megfelelően fel van készítve egy holisztikus szülésznő, az tökéletesen biztonságosan le tud vezetni egy szülést – mondta.

A marketinges múltú jelöltnek nincs semmilyen egészségügyi végzettsége, a feleségére hivatkozva próbálta a témában való jártassága látszatát kelteni.

A szülészet az egy speciális ágazat, a feleségem sokáig foglalkozott vele, úgyhogy nagy rálátásom van, és hét gyermek szülésénél magam is ott voltam

– mondta a hódmezővásárhelyi polgármester.

Szakértők szerint az orvos nélkül lefolytatott szülés nagyon kockázatos, számos előre nem látható komplikáció adódhat, amelyeket egy bába vagy dúla nem képes kezelni, kiváltképpen azért, mert a megfelelő szaktudás mellett a szükséges kórházi műszerek sem állnak rendelkezésére.

Márki-Zay itt tehát arról beszél, hogy a kórházi szülészetekre nem kell orvos. Gyurcsányék jelöltje már korábban is azt mondta, hogy megszüntetné egyebek mellett a szülészeti és sürgősségi ellátást a vidéki városokban,

most viszont kifejezetten orvos nélküli osztályok létrehozásáról beszélt, ezeket nevezte kívánatosnak.

Márki-Zay nehezen követhető gondolatmenetében többek között ezt is mondta: "És hogy milyen oka van annak, hogy ne legyen a makói kórházban szülészet. Én nem látom ezt. Tehát én azt szeretném mondani, hogy vannak bizonyos olyan egyszerű dolgok, járóbeteg ellátás föltétlenül. De még a sürgősségi dolgok is, és őszintén szólva a szülészet is egyfajta sürgősségi dolog, mert amikor szülni kell, akkor szülni kell, és a traumatológia is ilyen – vázolta az elképzelését Márki-Zay. Nehezen értelmezhető volt az a tanácsa is, hogy a szemműtétekre váró magyar betegek menjenek Indiába, mert szerinte az ottani orvosok ügyesebben bánnak a szikével a látószerv egyes hályogos elváltozásainak operálásakor. Még korábban pedig azt mondta, afrikai példák bizonyítják, hogy a fizetős egészségügy jobb, mint az ingyenes.

