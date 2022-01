Megaláztatások, cinizmus, kirúgások és hazugságok: a Metropol olvasói szerint ez a jellemző a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.-nél, amióta az beolvadt az újonnan alakult Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-be. A kétségbeesett háromgyermekes édesanya azután kereste meg a Metropolt, hogy olvasott a csak Gyurcsány-fiókának csúfolt csúcsvezető, Mártha Imre elképesztő vagyonáról.

12 év után rúgták ki az FKF-től

Alig egy hét telt el az után, hogy egybeolvasztották a közműcégeket, és bejelentették, hogy Mártha Imre lesz a vezér, amikor egy háromgyermekes édesanyát 12 év munkaviszony után elbocsátották az FKF-től.

Megfenyegették, hogy a biztonsági őrökkel vezettetik ki

„Behívatott az üzem vezetője és a közvetlen felettesem jelenlétében, kellő cinizmussal a hangjában közölte velem, hogy ez az utolsó munkanapom, mert a menedzsment áttekintette a feladatköröket a csoportnál, ahol dolgoztam és arra a megállapításra jutottak, hogy az elvégzendő, napi feladatok kevesebb szellemi munkavállalóval is teljesíthetők”.

„Egy órám volt összepakolni, a polár FKF-felsőt megtarthattam…”

„Azzal bocsátott utamra, hogy egy órám van összepakolni a személyes tárgyaimat, ami reméli, hogy elegendő lesz, és nem kell majd a biztonsági szolgálat segítségét kérnie, hogy eltávolítsanak az üzem területéről. Foghegyről még odavetette, hogy a polár felsőmet, melyet az FKF biztosított, megtarthatom” – emlékezik vissza az édesanya a megalázó pillanatokra. „Ömlöttek a könnyeim, nem tudtam, hogy mondom meg a családomnak, a férjemnek, hogy 12 év után kirúgtak”.

Nem is válaszolnak a hozzájuk állásra jelentkezőknek

Bár a felhívások szerint folyamatos létszámhiánnyal küzdenek a közműholding divízióiban, olvasónk nem azt tapasztalta, hogy kapkodtak volna a képzett munkavállalóért. „A kirúgásomkor 3 gyermekes családanyaként próbáltam az üzemvezető segítségét kérni, hogy az ügyfélszolgálatra helyezzenek vissza, ahol mindig létszámhiánnyal küzdenek, de azt a választ kaptam, ez nem az ő hatásköre. A HR igazgató azzal vigasztalt, hogy ha látok a jövőben nyitott pozíciót az FKF karrier oldalán, adjam be a jelentkezésemet, és megvizsgálják, mit tehetnek. De hiába adtam be többször is a jelentkezésemet, hiába van 12 éves tapasztalatom az FKF rendszereiben, válaszra sem méltatnak, mint ahogy az elbocsátott, korábbi munkavállalók közül senkit”.

Karácsonynál és Mártha Imrénél is zárt ajtókba ütközött, még meg is alázták

„Írtam Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes asszonynak, Mártha Imrének, de mindenhonnan elutasítást kaptam, falakba ütköztem. Tavaly egy ellenzéki előválasztási rendezvényen léptem oda Karácsony Gergely főpolgármester úrhoz, személyes meghallgatást kérve. Az egyik kollégájához irányított, aki azt kérte, írjam le a történetem, küldjem el és megpróbálnak segíteni. Hamar megkaptam a választ, miszerint a főpolgármester úrnak nincsen személyes fogadóórája, és sajnálják, ha nem vagyok elégedett az intézkedéssel, azaz azzal, hogy kirúgtak az állásomból. Ennyit Budapest főpolgármesteréről” – teszi hozzá az édesanya.

Karácsony Gergely családok életét tette tönkre

Bár elbocsátása után talált munkát, azt mondja, máig kísértik álmaiban a megalázó pillanatok. Úgy tudja, kirúgása után társosztályoktól való helyettesítéssel pótolták, cégen belüli létszámmozgatással ideiglenesen mást ültettek a helyére. „Nem hírnévre vágyom, csupán azért teszem közzé a történetem, hogy mások is képet kapjanak a Karácsony Gergely-féle elképzelésről: bár azzal kampányolt, hogy ő olyan országot szeretne, ahol hagyják az embert dolgozni, mégis családok életét tette tönkre egyik napról a másikra” – mondja.

„Mi nem luxusutakat nézegetünk, hanem egyik pillanatról a másikra élünk”

„Lelkileg teljesen összetörtem, nagyon szerettem az FKF-nél dolgozni. Amíg pedig Mártha Imre a milliárdosok életét éli, addig a családommal és a három gyermekkel egyik napról a másikra élünk, és legfeljebb az akciós, belföldi, wellness utakat nézegethetjük nyáron, mert mi nem jutunk el a tengerentúlra…”.

Jachtozás, sokmilliós óra: Mártha Imre luxusélete, ki tudja, miből

Fű alatti elbocsátások: a melósokon spórolnak

Tavaly a karácsonyi ünnepi szezon előtt rúgtak ki egy kétgyerekes családapát is az egyik közműcégtől. Mint lapunknak elmondta, folyamatos a „ritkítás” a főváros közműcégeinél, ő is gyomorgörccsel járt be – de végül, 22 évnyi szolgálat után elküldték. Mindig csak pár embert küldenek el, nem töltik fel az üres státusokat – újabban így intézi „fű alatt” az elbocsátásokat a főváros vezetése.

Eközben luxuséletet él Mártha Imre, a közműcégek vezére

Folyamatosan dagad a botrány Mártha Imre, a fővárosi közműcégek luxuséletet élő vezetője körül, a Metropol cikksorozata nyomán.

Kiderült, a cégvezér amerikai milliárdosok hivalkodó életét éli: az övé a 2 milliárdos svábhegyi Prisztás-villa és egy másik 500 milliós villa, nem beszélve egy 60 milliós Bentley-ről, 40 milliós egyedi építésű zongoráról és 10-15 milliós órákról, napi másfél milliós szállodaszámlákról és látványos jacht-túrákról, alulöltözött hölgyek kíséretében.

De az is kiderült, hogy legalább 50 milliárdos ingatlanbirodalmat rejteget, sőt, még Floridában is van egy hatalmas luxusvillája.

A város meg leépül: leszerelt szemeteskukák, BKK-automaták…

Eközben Budapest az embereken spórol: leszereltek több ezer szemeteskukát és több tucat BKK-automatát. Miközben Budapestet elönti a szemét, és a város lejtőre került, a baloldali milliárdosok elégedetten lapogatják egymás vállát: Gyurcsány például posztolta, hogy „Én több Mártha Imrét szeretnék!”