Eddig egyszerűen és gyorsan lehetett BKK-jegyeket vásárolni a jegyautomatákból, ennek a külföldiek is örültek. Ők most lekéshetik az átszállást amiatt, hogy a kevés megmaradt jegyautomatánál kénytelenek sorban állni. A Metropol ennek kapcsán megjegyezte, úgy tűnik, mintha szándékosan bosszantani akarnák a lakosokat Karácsony Gergelyék.

Jó kis emlékeztető: tavaly jegyárusítóhely, most hajléktalan „kanapé” Fotó: Metropol

„A jelenleg üzemelő 364 automatából 318 elérhető gép lesz a fővárosban" – jelentette be korábban a Budapesti Közlekedési Központ. Magyarázatként azt írták, hogy ezzel pénzt spórolnak, és amúgy is megváltoztak a jegyvásárlási szokások, nincs szükség ennyi automatára.

Kígyózó sorok a jegyautomatáknál, miután már alig üzemelnek a forgalmas csomópontokon Fotó: Facebook

Nem jó ötlet leszerelni a jegyautomatákat spórolásra hivatkozva, hisz épp ezek szedik be a bevételek nagyját. Szomorúan látom, hogy az elmúlt napokban mégis sorra tűnnek el az automaták Budapest csomópontjaiból

- kommentálta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a Facebook oldalán.

Széll Kálmán tér: jó magyar szokás szerint pozdorjával helyettesítették a leszerelt automatákat… Fotó: Facebook

A volt BKK-vezér hozzátette: „Az automaták szedik be 2021-ben is a BKK bevételeinek többségét. Több tízmilliárd forintot szed be a BKK az automaták révén. Ráadásul a BKK barbár módon tünteti el az egyébként európai uniós forrásból vásárolt és tökéletesen működő automatákat, a helyük üresen tátong a város számos pontján. A Széll Kálmán téri metróépület felújításakor gondoltunk az automatákra és az építészeti koncepció integráns részeként lettek elhelyezve – most ott tátong a helyük. A város más pontjain az automaták alapzatai állnak üresen – mindez egy elvileg fél éve tervezett intézkedés eredményeként.

Mielőtt valaki a pénzhiányra hivatkozna, nem árt emlékezni: az automaták üzembe állítása után szerzett tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy az értékesítési csatornák szűkítésének hatása bevételkiesés lesz, tehát a BKK és ezáltal a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi pozíciói romlani és nem javulni fognak az intézkedés által. A leszerelt automaták révén garantáltan jegybevétel fog eltűnni a rendszerből” – írja Vitézy.