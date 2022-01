A Mediaworks Hírcentrum beszámolt arról, hogy Komáromi Zoltán, a baloldal egészségpolitikusa az ATV egyik műsorában elismerte, hogy az egészségügy centralizálására készül a baloldal, ha megnyerik a választásokat. Hogy ez pontosan mit jelent, azt Komáromi részletesen is kifejtette.

A kisebb kórházakat bezárnák, 10-15 intézményben látnák el a betegeket országszerte.

Mindez azután hangzott el, hogy Márki-Zay Péter hónapok óta a legvadabb ötletekkel bombázza a magyarokat, többek között fűszoknyás lányokat és indiai szemműtéteket ígérve. Komáromi Zoltán személyén is elég könnyen tetten érhető, hogy Gyurcsány a főnök, Márki-Zay a beosztott. Komáromi éveken át a Gyurcsány-párt egészségpolitikusa volt, majd néhány hónapja Márki-Zay Péter hivatalos egészségügyi felelőse.

Ha kell, akkor fűszoknyás lányok mojitót szolgálnak föl, hogyha ezt valakinek fedezi a biztosítása vagy a pénztárcája

– próbálta felvázolni a fizetős egészségügy előnyeit Márki-Zay Péter.

A baloldal jelöltje hónapok óta kábítja a magyarokat olyan választási ígéretekkel, amelyek nyilvánvalóan abszurd képtelenségek. Eközben viszont olyan egészségügyi modell bevezetésére készül, amely a magyar embereket drámaian érintené. A magánosított egészségügy, a vizitdíj visszavezetése ugyanis nagy kiadásokkal járna minden családnak. A baloldali jelölt ugyanis többek között arról is beszélt, hogy a korábban a Fidesz által kikényszerített népszavazással eltörölt vizitdíjat és a kórházi napidíjat is visszahozná.

Nemrégen Komáromi Zoltánt, a baloldal hivatalosan első számú egészségpolitikusát az ATV kérdezte a programjukról. Ismert, Komáromi a Gyurcsány-kormány idején aktívan részt vett a vizitdíj melletti kampányban. Később Gyurcsány egészségpolitikusa lett. A DK-s politikus szavai a legrosszabb forgatókönyvet vetítették előre.

A kistelepülésen élők elbúcsúzhatnak a helyi kórházaktól és sokat kellene utazniuk ahhoz, hogy ellátást kaphassanak, ha 2022. április 3-án a baloldal nyerne.

A műsorvezető felidézte, hogy többször is elhangzott az a vád, hogy centralizálni és magánosítani szeretnék az egészségügyet egy kormányváltás esetén. Komáromi kis híján letagadta az egészet.

Ezt hazudja a kormánysajtó és a lakájmédia. Szóba nem került a vizitdíj szó. Szóba nem került a centralizá ..., illetve a centralizáció igen...

– zavarodott bele a hazudozásba az egészségpolitikus.

A műsorvezető vissza is kérdezett, hogy milyen vonatkozásban kerül elő a centralizáció. Komáromi válasza az volt, hogy az országban 10-15 centrumot hoznának létre, mivel egyes szakemberekből igen kevés van. Vagyis a baloldal egészségpolitikusa elismerte, hogy számos vidéki kórházat és persze osztályt egyszerűen megszüntetnének. Az ATV műsorvezetője vissza is kérdezet, hogy jól érti-e.

Akkor ez azt jelenti, hogy mégsem igaz, hogy megszűnik a szülészet vagy megszűnik a traumatológia a kisebb kórházakban?

– kérdezett vissza a riporter.

Komáromi válasza:

Mindenhol a világon.

A baloldal egészségpolitikusa hozzátette, hogy szerinte egy szülészet akkor működik jól, és akkor biztonságos ott szülni, hogyha egy évben azon az osztályon ötszáz szülést levezettek. Egy vidéki fórumon nemrég Márki-Zay Péter is zavaros eszmefuttatásba kezdett a vidéki városok szülészeti és sürgősségi ellátásáról. Azt is kijelentett, hogy a szüléshez nem kell orvos. Lényegében ezt az álláspontot erősítette meg Komáromi Zoltán is.

A baloldali jelölt már arról is kifejtette véleményét, hogy egyes kezeléseket, például bizonyos típusú szemműtéteket érdemesebb lenne a magyaroknak Indiában elvégeztetni. A jelölt ezen beavatkozások kapcsán arra hivatkozott, hogy Amerikában is így csinálják.

Márki-Zay Péter korábban arról is beszélt, hogy afrikai példák bizonyítják, hogy a fizetős egészségügy jobb, mint az ingyenes.

