Sokkoló véleményt fogalmazott meg a 13. havi nyugdíjról Márki-Zay Péter.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje több ízben is beszélt a nyugdíjasoknak járó extra juttatásról. Először 2019-ben az azóta Gyurcsány Ferenc pártjában, a DK-ban politizáló Kálmán Olgának fogalmazott úgy: „Átadták a terepet az egyébként nagyon tehetséges Bajnai Gordonnak, egy kisebbségi kormánynak, hogy hozza helyre, amit ők elrontottak. [...] A fenntarthatatlan helyzetet a Bajnai-kormány kezelte, megszüntette a 13. havi nyugdíjat, elkezdte az államháztartást rendbe tenni, megszorító intézkedéseket vezettek be. [...] Közgazdászként teljesen helyénvalónak tartottam azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bajnai-kormány bevezetett, hiszen azokat mindenképpen végre kellett hajtani”. Márki-Zay máskor, Bajnai Gordonról beszélve megjegyezte azt is: a 2009 és 2010 közötti egy év sok szempontból a legeredményesebb időszak volt Magyarországon. Ekkor, ebben az egy évben hajtotta végre a szocialista kormány – kisebbségben, Bajnai Gordon vezetésével – a rendszerváltozás óta eltelt időszak legbrutálisabb megszorítását. Ekkor szüntették meg (Gyurcsány előzetes javaslatára) a 13. havi nyugdíjat is.

Ha már 13. havi nyugdíj, Márki-Zay erről is beszélt a közelmúltban, egy Gyurcsány Ferencnével közös online beszélgetésen. Itt Márki-Zay a Magyar Nemzet beszámolója szerint úgy fogalmazott: „Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. Tehát tudjuk azt, hogy az előző kormány éppen abba bukott bele részben, hogy megszüntette mondjuk a 13. havi nyugdíjat.” A beszélgetésen Márki-Zay Péter veszélyes intézkedésnek nevezte a 13. havi nyugdíjat, mint mondta, „a rezsicsökkentés kivezetéséről se beszélünk, hiszen ha egyszer megadta ezt az Orbán-kormány valakinek, akkor ebből nagyon nehéz kimászni. De ennek iszonyatosan tovagyűrűző káros hatása van a környezetvédelemre is. Az igazságosság szempontjából is.” – A baloldali jelölt szerint tehát nem igazságos, sőt veszélyes a 13. havi nyugdíj bevezetése – írta a Magyar Nemzet.

Márki-Zay Péter mondatai különösen azért érdekesek, mert a magyar társadalom elsöprő többsége egyetért abban, hogy a 13. havi nyugdíjat vissza kell állítani. Az erről szóló döntést 2020 elején, már a koronavírus-járvány idején hozta meg az Orbán-kormány. A kabinet akkor négyéves menetrendet állított fel a külön nyugdíjjuttatás felélesztésére, eszerint folyamatosan emelkedett volna a 13. havi juttatás összege. Az idei év elején – követve a menetrendet – negyedhavi nyugdíjnak felelt meg az összeg, és jövőre félhavi összeg járt volna.

A kormány azonban – tapasztalva a gazdaság kiemelkedő teljesítményét – úgy határozott, hogy már 2022 elején teljes havi összeg jár 13. havi nyugdíjként. A pénzt februárban kapja kézhez a 2,5 millió nyugdíjas, az állam összesen 360 milliárd forintot folyósít az idős embereknek.

