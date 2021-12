Bige László karrierjét simlisként kezdte, majd ruhákat hamisított mielőtt a műtrágyaiparban kötött ki, ahol a baloldali kormányok segítségével gyorsan mesés vagyonra tudott szert tenni – írja az Origo. A Gyurcsány-kormány még akkor is több tízmilliárd forintos hitellel segítette a baloldali milliárdost, amikor az országot csak az IMF-hitel mentette meg az államcsődtől, korábban pedig Horn Gyula segítségével szerezte meg a Tiszamenti Vegyiműveket.

Nem is csoda, hogy most mindent megtesz annak annak érdekében, hogy a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal jusson hatalomra, hiszen akkor nem csak tovább gyarapodhat vagyona, hanem az ellene zajló nyomozásokat is leállítják.