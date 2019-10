Ismét Szemereyné Pataki Klaudia lett Kecskemét polgármestere

A szavazatok 50,21 %-ával Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz-KDNP) győzőtt Kecskeméten a 2019-es önkormányzati választásokon, így továbbra is ő marad a megyeszékhely polgármestere.

Második helyen végzett Lejer Zoltán (Szövetség a Hírös Városért) 37,05 %-kal, harmadik pedig Hegedűs Gábor Imre (független) 8,5 %-kal.

A kecskeméti közgyűlés összetétele a következő:

Fidesz-KDNP 8

Szövetség a Hírös Városért 6

Kompenzációs listáról 3-3 jelölt került a közgyűlésbe.

Miután biztossá váltak az eredmények, a Fidesz-KDNP kecskeméti eredményváróján először dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő, volt polgármester szólalt fel.

– Nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok. Nem csak akkor kell itt lenni, amikor minden oké, hanem akkor is, amikor szorosabb az eredmény. Úgy néz ki, hogy ebben a mostani választási őrületben Kecskemétet a Fidesz-KDNP megtartotta, a polgármester a régi maradt – kezdte beszédét, melyet ekkor hosszú taps szakított meg. Zombor Gábor kijelentette: Szemereyné Pataki Klaudia “van olyan felkészült és határozott, hogy a megváltozott összetételű testületben is eredményesen tud majd dolgozni”. Gratulált a megválasztott Fidesz-KDNP-s képviselőknek, és azoknak is, akik nem szereztek mandátumot, mert nagy munkát végeztek.

– Arra kérem őket, hogy ne hagyják el a hitüket, és továbbra is dolgozzunk együtt, lesznek új kihívások. Nagyon értékes emberek kerültek be a rendszerünkbe – fogalmazott Zombor Gábor, aki a “régi motorosok” közül Bogasov István munkáját emelte ki.

– Az, hogy ilyen sokan itt vagyunk, jelzi azt is, hogy nagyon erős tartalékok vannak ebben a csapatban. Az országos eredmények alapján mindenki döntse el, mi miért történt, bizonyos események befolyásolták-e az önkormányzati választást. Egyébként pedig legyünk büszkék arra, hogy ez a város hosszú-hosszú évtizedek óta értékmentő módon működik, és ez így lesz az elkövetkező öt évben is – emelte ki az országgyűlési képviselő.

Ezután Szemereyné Pataki Klaudia beszélt, aki egyenként ugyancsak megköszönte munkáját az összes induló jelöltnek. Mint mondta, a 14 körzetből 8-ban nyertek, és a kompenzációs listáról is többen kerülnek majd be a töredékszavazatoknak köszönhetően, így stabil többsége lesz a Fidesz-KDNP-nek.

– Az eddig végzett munkát értékelték a kecskemétiek – mondta Szemereyné Pataki Klaudia vasárnap éjjel az MTI-nek.

A második ciklusát kezdő polgármester kiemelte: a kecskemétiek egyrészt a képviselőtársaival végzett tisztességes munkát értékelték, másrészt azt, hogy mindig a város és a kecskemétiek érdekeit, igényeit és kéréseit tartották szem előtt.

A jövőben elsőként a város közlekedésén, úthálózatán kell tovább dolgozni és jó megoldásokat találni. A tömegközlekedést – egy teljesen új rendszert kialakítva – meg kell reformálni, továbbá a tervezett és megkezdett beruházásokat be kell fejezni.

Jelezte: a kultúra területén is szükségesek jelentősebb lépések, emellett az oktatási rendszer további fejlesztését sem szabad elfelejteni, hiszen hosszú távon ez adja az alapját a város jövőjének.