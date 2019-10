Bács-Kiskun megye választ

Október 13-án, azaz vasárnap tartják hazánkban az önkormányzati választásokat. Cikkünk folyamatosan frissül a választással kapcsolatos információkkal.

10:31

A Mi Hazánk Mozgalom polgármesterjelöltje is szavazott

Faragó Dániel, a Mi Hazánk Mozgalom kecskeméti polgármesterjelöltje leadta voksát a vasárnapi önkormányzati választásokon.

10:30

Így választ a megye legkisebb falva, Bácsszentgyörgy

Három polgármester-jelöltje van Bács-Kiskun megye legkisebb népességű településének. Mindhárman függetlenként indulnak.

10:17

Kecskeméten legtöbben a 11. választókörben mentek el szavazni 9 óráig

A kecskeméti 11. számú egyéni választókörben 463 fő jelent meg 9 óráig, ez 7,34 százalékot jelent.

09:51

Választások a rendszerváltás óta Kecskeméten

Ha még nem olvasta el korábbi cikkünket, ezen a linken megtalálja, melyben összeszedtünk néhány kecskeméti adatot a rendszerváltás óta történt önkormányzati választásokról.

9:44

Rosszul lett szavazatszámláló bizottság egyik tagja Kecskeméten

Kecskeméten, a 92-es szavazókörben 8:13-kor, a szavazatszámláló bizottság egyik tagja rosszul lett a szavazóköri helyiségben.

A szavazást nem kellett felfüggeszteni, a választópolgár a szavazóköri helyiségben nem jelent meg, a rosszullét időtartama alatt szavazás céljából. A bizottság elnöke mentőt hívott és kórházba szállították az érintett bizottsági tagot.

9:35

Megérkeztek a 9 órai adatok.

E szerint 31.687-en mentek el 9 óráig voksolni, ami 7,48 százalékot jelent.

A megyei közgyűlés adatai: 26.515 fő, 7,91 százalék.

8:45

A megyei közgyűlés választási adataiban a reggel 7 órás adatok szerint a szavazókőri névjegyzékben 335.417 választópolgár szerepel. A 7 órási időpontig 3902 ember adta le a szavazatát, ami 1,16 százalék.

8:30

A vasárnap reggel 7 órási adatok szerint a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 423.764 fő. A 7 órási adatok alapján a szavazáson megjelent 4680 fő, ami 1,1 százalékot jelent.

7:30

Október 13-án kerül sor az önkormányzati választásra. Szavazni vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig lehet Bács-Kiskun megye 509 szavazókörének egyikében. Ha nem biztos benne, hogy lakcíme alapján mely szavazókörben tudja leadni voksát, ide kattintva keresheti meg a saját szavazókörét.

Fontos, hogy az iratok érvényesek legyenek. A szavazáshoz szükség van a személyi igazolványra és a lakcímkártyára. (A személyi igazolvány helyett vihetünk mást is: útlevelet, vagy jogosítványt. A régi, papír alapú személyi igazolványt is elfogadják, mely lakcímkártya nélkül is érvényes.)

Bács-Kiskun megye 119 településén a választópolgárok száma összesen 423 764 fő, melyből 335 417-en jogosultak a megyei közgyűlés választására (a megyei jogú városok választópolgárai nem szavazhatnak a megyei közgyűlés összetételéről). A megyei közgyűlés 23 mandátumáért küzdhet a 102 listás jelölt (jelölő szervezet: DK, jelöltek száma a listán: 18; Fidesz-KDNP 29; Jobbik 15; Mi Hazánk 20; Momentum 6; MSZP 14).

Megyei jogú városok: 1 település, Kecskemét, 88 347 választópolgár (ők a megyei közgyűlés összetételéről nem szavazhatnak).

10 ezer lakos fölött: 8 település, Baja (29 703 választópolgár), Kalocsa (13 295), Kiskőrös (11 623), Kiskunfélegyháza (24 617), Kiskunhalas (22 841), Kiskunmajsa (9 283), Lajosmizse (9 522), Tiszakécske (9 507).

10 ezer és kevesebb lakossal: 110 település, 205 026 választópolgár. Legkevesebb választópolgár Bácsszentgyörgyön van, ott 146 fő szavazhat.

A legnagyobb megyei települések

Kecskemét

Az előző választáshoz képest változás, hogy a lakosság csökkenése miatt már nem 15, hanem csak 14 egyéni választókerületben választanak képviselőt. A körzetekben összesen 46 jelölt indul, 6 fő pedig kompenzációs listáról juthat be a testületbe. A polgármester-jelöltek: Faragó Dániel (Mi Hazánk-MIÉP-FKgP), dr. Hegedűs Gábor Imre (független), Lejer Zoltán (Szövetség a Hírös Városért Egyesület), Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz-KDNP). Minden kerületben indít jelöltet a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk Mozgalom és a Szövetség a Hírös Városért Egyesület, 1 képviselő-jelöltje van a Munkáspártnak, 3 jelölt független. Szavazókörök száma: 96.

Baja

10 egyéni választókerületben választanak képviselőt. A körzetekben összesen 49 jelölt indul, 4 fő pedig kompenzációs listáról juthat be a testületbe. A polgármester-jelöltek: Fercsák Róbert (Fidesz-KDNP), Garami Artúr (független), Nyirati Klára (Sikeres Bajáért). Szavazókörök száma: 32.

Kalocsa

8 egyéni választókerületben választanak képviselőt. A körzetekben összesen 43 jelölt indul, 3 fő pedig kompenzációs listáról juthat be a testületbe. A polgármester-jelöltek: dr. Bagó Zoltán (Szívből Kalocsa), Bolvári Ferdinánd (Békés Kalocsáért Egyesület), Faragó László (Szövetségben Városunkért Egyesület-MSZP), dr. Filvig Géza (Fidesz-KDNP-Kalocsa Jövőjéért Egyesület). Szavazókörök száma: 17.

Kiskőrös

8 egyéni választókerületben választanak képviselőt. A körzetekben összesen 43 jelölt indul, 3 fő pedig kompenzációs listáról juthat be a testületbe. A polgármester-jelöltek: Domonyi László Mihály (Fidesz-KDNP). Szavazókörök száma: 16.

Kiskunfélegyháza

10 egyéni választókerületben választanak képviselőt. A körzetekben összesen 26 jelölt indul, 4 fő pedig kompenzációs listáról juthat be a testületbe. A polgármester-jelöltek: Csányi József (Nemzeti Fórum Egyesület), Kolossai János (Veled a Városunkért Egyesület). Szavazókörök száma: 31.

Kiskunhalas

10 egyéni választókerületben választanak képviselőt. A körzetekben összesen 34 jelölt indul, 4 fő pedig kompenzációs listáról juthat be a testületbe. A polgármester-jelöltek: Fülöp Róbert (Fidesz-KDNP), Rétfalvi Józsefné (Mindenki Magyarországa Mozgalom), Szabadi István (Mi Hazánk-MIÉP-FKgP). Szavazókörök száma: 30.

Kiskunmajsa

8 egyéni választókerületben választanak képviselőt. A körzetekben összesen 30 jelölt indul, 3 fő pedig kompenzációs listáról juthat be a testületbe. A polgármester-jelöltek: Faludi Tamás (Együtt Kiskunmajsáért Egyesület), Patkós Zsolt (Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum Egyesület-Élhető Kiskunmajsa Egyesület), Valentovics István (független). Szavazókörök száma: 10.

Lajosmizse

8 egyéni választókerületben választanak képviselőt. A körzetekben összesen 28 jelölt indul, 3 fő pedig kompenzációs listáról juthat be a testületbe. A polgármester-jelöltek: Basky András (Fidesz-KDNP), Engelmann József (Mi Hazánk-MIÉP-FKgP), Sebők Márta (Lajosmizsei Gazdakör). Szavazókörök száma: 9.

Tiszakécske

8 egyéni választókerületben választanak képviselőt. A körzetekben összesen 24 jelölt indul, 3 fő pedig kompenzációs listáról juthat be a testületbe. A polgármester-jelöltek: Tóth János (Fidesz-KDNP). Szavazókörök száma: 10.

Az adatok forrása a www.valasztas.hu.

Borítóképünk illusztráció!