Az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar hajós a nyolc selejtezős futam után a hatodik helyen várta az eredetileg keddre kiírt éremversenyt.

A többszöri halasztás után szerdán elrajtolt futamban Vadnai nagyszerűen kezdett, az első szakasz során az élen vitorlázott, de aztán a második bójához érkezve egy borulás után visszaesett. A szél viszont közben annyira leállt, hogy a szervezők érvénytelenítették a futamot.

Egy óra várakozás után jött az újabb rajt, Vadnai újra az élre állt és tisztán, elsőként vette az első bóját. A második szakaszban másodikként fordult, de aztán ismét vezetett, miközben több vetélytársát is figyelmeztették.

Vadnai Jonatán, miután felborult a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vitorlásversenyei ILCA 7 hajóosztályának éremfutamában Forrás: MTI/AP

Fotó: Carolyn Kaster

A harmadik bójavételnél már nagy volt a tülekedés, Vadnai harmadikként fordult, aztán visszacsúszott az ötödik pozícióba. A befutó előtt gyakran változott a sorrend az ismét gyengülő szélben, de a magyar vitorlázó harmadikként fordult, és ezen a helyen is futott be szorosan a győztes és címvédő ausztrál Matt Wearn, valamint a ciprusi Pavlosz Kontidesz mögött. Vadnai közel járt a bronzéremhez, a perui Stefano Peschierának azonban az éremfutamban a kilencedik hely is elég volt ahhoz, hogy megőrizzen előnyéből négy pontot.

A Balatonfüredi Yacht Club 26 éves versenyzője teljesítményének értékét növeli, hogy a legjobb tízben egyedüli hajós volt, aki tenger nélküli országból érkezett. Szereplését edzőként bátyja, a Rióban és Tokióban is olimpikon Vadnai Benjamin is segítette.

Vadnai Jonatán teljesítményével a magyar vitorlázás ismét pontszerző helyezést ért el a tokiói olimpia után, ahol az ezúttal szövetségi kapitányként tevékenykedő Berecz Zsombor Finndingiben ezüstérmet nyert. A sportág első magyar érmét az 1980-as, moszkvai játékokon a Detre testvérek (Repülőhollandi) szerezték, ezután 41 évet kellett várni a következőre.

Eredmények:

Vitorlázás, férfiak, ILCA 7, olimpiai bajnok:

---------------------------------------------

Matt Wearn (Ausztrália) 40 helyezési pont

2. Pavlosz Kontidesz (Ciprus) 56

3. Stefano Peschiera (Peru) 80

4. VADNAI JONATÁN 84