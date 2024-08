A büntetőpárbaj rettenetesen alakult a mieink számára. Daube, Irving és Bowen is értékesítette saját ötméteresét, míg Varga Dénes, Vigvári és Zalánki is hibázott, így Amerikába került a bronz, míg a mieinknek be kell érnie a negyedik helyezéssel.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, hogy sikerül-e éremmel zárnia a magyar férfivízilabda-válogatottnak az olimpiát!

BÜNTETŐPÁRBAJ

6. büntető: Zalánki kapufát lőtt. Itt a vége. Köszönjük, hogy velünk szurkoltak! 3–0

5. büntető: Bowen is a magyar kapuba bombázott. 3–0

4. büntető: Vigvári kísérletét Weinberg védte. 2–0

3. büntető: Irving is a kapu bal oldalába talált. 2–0

2. büntető: Varga Dénes kapufát lőtt. 1–0

1. büntető: Az amerikaiak kezdtek. Vogel nem tudta védeni Daube bombáját. A kapu bal oldalában a labda. 1–0

4. NEGYED

8. perc: Varga Dénes húzta volna még kapura a víz alól is a labdát az utolsó másodpercekben, de fölé ment a kísérlete. Jöhet a büntetőpárbaj.

7. perc: Daube keze sült el. Jobbal lőtt a jobb alsóba hatról. 8–8

6. perc: Bowen lövése csúszott el Vogel mellett. 7–8

5. perc: Angyal tolta a bal alsóba a labdát, így már kétgólos az előny. 6–8

4. perc: Vezetnek a mieink! Zalánki lőtt a jobb alsóba kissi jobbról, négy méterről 6–7

3. perc: Vogel védett óriásit Hallock közeli kísérleténél.

1. perc: Nagy Ádám egy elegáns ejtéssel hozta újra egálba a meccset. 6–6

1. perc: Elkezdődött a végső játékrész! A ráúszásnál az amerikaiaké lett a labda.

3. NEGYED

8. perc: Vége a negyednek!

6. perc: Irving távoli pattintott bombájára nem ért oda Vogel. 6–5

5. perc: Egyenlített Amerika. Hallock a kapunak háttal húzta a labdát a magyar kapuba. 5–5

3. perc: GÓÓÓL! Vigvári pattintsa a léc alá vágódott. 4–5