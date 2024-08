Varga Zsolt szerint a jó dolgokat meg kell tartani Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint minden meccsen a pozitívumokba kell kapaszkodni, és így tett a gárda az ausztrálok elleni vereség után is, amelyet hétfőn a címvédő szerbek felett aratott fölényes, 17-13-as győzelem követett a párizsi olimpia férfi vízilabdatornáján. „Ugyanazt folytattuk, amit korábban. Az ausztrálok elleni meccsből a pozitívumokat mutattam meg a fiúknak, mert bármennyire is nehéz találkozó volt az, rengeteg jó dolgot csináltunk, voltak kiváló védekezéseink és gyönyörű gólokat lőttünk. Persze voltak hibáink, ilyen volt az emberelőnyök kihasználása, amin dolgoztunk is” - mondta a szakember a találkozót követően. A szerbek elleni sima győzelemmel kapcsolatban a játékosként olimpiai bajnok Varga Zsolt elmondta, egy ilyen siker után is a „talajon kell maradni” és ugyanúgy a jó dolgokat kell megtartani a folytatásra. Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (k)

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI A magyar válogatott a csoportja harmadik helyén végzett, de hogy a túloldalról, az olasz, horvát, görög, amerikai négyesből melyikkel kerül szembe a nyolc között, csak később derül ki. Ezzel kapcsolatban a kapitány az MTI-nek azt mondta, „fogalma sincs” arról, melyik lenne a jó ellenfél, hiszen mindegyik gárda játszott már kiválóan és gyengébben is ezen a tornán. A férfiak a csoportkör utolsó körére átköltöztek Paris La Défense Arénába, ahol több mint 15 ezer néző buzdította a csapatokat, Varga Zsolt úgy látta, ez jó hatással volt a játékosokra: „A legnagyobb rendezvényen, a legnagyobb helyszínen játszunk, ez kell a vízilabdának.” Az utolsó válogatott tornáján szereplő 37 éves Varga Dénes elmondta, eddig hullámzó volt a teljesítményük vélhetően amiatt, hogy az olimpián még nem volt éles mérkőzésük, mivel "mindenki tudta, hogy a negyeddöntővel kezdődik igazán a viadal". Az MTI kérdésére úgy fogalmazott, Pekingben úgy lett olimpiai bajnok, hogy nem is tudta a lebonyolítási rendszert, most tudja, de egyáltalán nem érdekli. „Persze jó lett volna addig egy kicsivel több önbizalmat gyűjteni, de a csalódások arra tanítanak, hogy alázatosabban, pontosabban, fegyelmezettebben kell játszani, ezen is átestünk szerencsére, most pedig felavattuk ezt a szép uszodát” - jelentette ki Varga Dénes. Molnár Erik értékelésében kiemelte, hogy a támadás szinte hibátlanul működött, védekezésében azonban voltak hibák, ennyi kapott góllal pedig nem lehet majd megnyerni egy negyeddöntőt: „Voltak jó pillanataink hátul, de a folytatásban erre folyamatosan, négy negyeden át van szükség.”