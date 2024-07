Volt esélyünk 54 perce

Jól kezdett a magyar válogatott, de végül vereséget szenvedett a címvédő és világbajnok franciáktól

A magyar női kézilabda-válogatott a rendező és címvédő Franciaország ellen kezdte meg szereplését a párizsi olimpián. Kuczora Csenge vezetésével kiválóan kezdett csapatunk, 5–1-re is vezetett Franciaország ellen, aztán a hazai közönség támogatását is élvező ellenfél fordított. A szünetre háromgólos hazai előnnyel mentek az öltözőbe a csapatok, a második játékrészben pedig ez meg is maradt, noha a magyarok többször egy találatra felzárkóztak.

Párizs, 2024. július 25. Gyõri-Lukács Viktoria, Kuczora Csenge, Papp Nikoletta, Albek Anna és Simon Petra (b-j) a Magyarország-Franciaország mérkőzés után Forrás: MTI Fotó: Illyés Tibor

A helyszínt ismerve nem meglepő: a lelátón jelentős létszámfölényben voltak a francia szurkolók, a magyar drukkerek több kisebb csoportot alkottak a 7800 férőhelyes aréna lelátóján. A meccs elején a magyar szurkolóknak volt több okuk az örömre: labdaszerzés után Szöllősi-Schatzl Nadine dobta az első gólt. Magyar szurkolók a Magyarország–Franciaország mérkőzésen

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI Sőt, a magyarok elléptek 5–1-re, Kuczora Csenge vezérletével, aki három gólt szerzett az első percekben, emellett labdavesztés után nagyszerűen megakadályozott egy francia lerohanást. A labdavesztés utáni gyors visszazárásra szemmel láthatóan nagyon figyelt Golovin Vlagyimir együttese, Klujber Katrin is megakadályozott egy hasonló akciót. Sajnos a franciák szépen lassan belejöttek, a 19. percben átvették a vezetést (8–9), ezt követően időt is kért a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Nem javult fel a játékunk, de legalább a szünet megtörte a franciák lendületét, a következő percek mindkét térfélen több technikai hibát hoztak – tudósított a Magyar Nemzet. Füzi-Tóvizi Petra (j) és a francia Pauletta Foppa a Magyarország–Franciaország mérkőzésen

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI Az első félidő utolsó öt percére, 13–9-es hátrányban kapust cseréltünk, Böde-Bíró Blanka neve mellett ekkor egyetlen védés sem állt. Sajnos a maradék percekben Janurik Kingáé mellé sem került, a szünetre 15–12-es hátrányban vonult a magyar csapat.

A második félidő is magyar góllal kezdődött, ezúttal Vámos Petra volt eredményes. Janurik is bemutatott néhány védést, majd „kiharcolt” egy kiállítást, Lassource fejbe dobta a magyar kapust. Janurik Kinga kapus, miután fejen dobták

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI Csapatunk szorosan az ellenfél nyomában maradt, többször is felzárkózott egygólos hátrányba, kiegyenlíteni azonban nem tudott. Győri-Lukács Viktória a mezőny legeredményesebb játékosai közé tartozott hat góljával, a franciák viszont jól használták ki, hogy Golovin a második félidőben úgy igyekezett pihenőt adni a magyar keret egyetlen jobbszélsőjének, hogy védekezésre lecserélte, több gyors gólt is szereztek arról az oldalról. Vlagyimir Golovin szövetségi kapitány beszél játékosaihoz

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI A magyar válogatott nem vallott szégyent, az olimpia esélyese ellen szoros mérkőzéssel kezdett, de a bravúr elmaradt, Franciaország 31–28-ra győzött. A magyar válogatott vasárnap Brazília, jövő kedden Angola, csütörtökön Spanyolország, illetve jövő szombaton Hollandia együttesével játszik. Két hatcsapatos csoportban zajlanak a mérkőzések, az első négy-négy válogatott jut a negyeddöntőbe.

Kiütéses brazil siker és biztos holland győzelem a magyar női kézilabdázók csoportjában A holland válogatott a papírformának megfelelően 34–31-re legyőzte az angolai csapatot a párizsi olimpia női kézilabdatornájának magyar érdekeltségű csoportjában. A holland Bo van Wetering ünnepel, miután gólt lőtt a Hollandia-Angola mérkőzésen

Fotó: Mohamed Badra / Forrás: MTI/EPA Az afrikai együttes az első félidőben remekül tartotta magát, az esélyesebb európai riválisa csak a második játékrészben tudott ellépni. A hollandok két legeredményesebb játékosa Estavana Polman és a ferencvárosi Angela Malestein volt nyolc-nyolc találattal.

A magyar érdekeltségű csoport másik mérkőzésén a brazil válogatott 29-18-ra legyőzte a spanyol csapatot. A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO brazil játékosa, Bruna Almeida de Paula hat góllal járult hozzá a sikerhez. A spanyolokat a korábban Győrben és a magyar válogatott élén is dolgozó Ambros Martín irányítja. Bruna Almeida de Paula hat góllal járult hozzá a sikerhez

Fotó: Aris Messinis / Forrás: AFP A brazilokkal vasárnap, a spanyolokkal jövő csütörtökön találkozik Golovin Vlagyimir magyar válogatottja, amely 19 órától a házigazda, címvédő és világbajnok Franciaország ellen kezdi meg szereplését. A hatos első négy csapata jut a negyeddöntőbe. B csoport eredményei: Hollandia–Angola 34–31 (19–18) Brazília–Spanyolország 29–18 (15–10) Mobilvécék olimpiája lesz a párizsi ötkarikás játékok? A rafinált franciák kifundálták: az ötkarikás játékokon kevesebb lesz a „megtermelt” szennyvíz mennyisége. Ugyanis a közel nyolcezer néző befogadására alkalmas 6-os számú pavilonban, amely a csoportkörben a női-és a férfi kézilabdatorna otthona, egész egyszerűen elfelejtették biztosítani a nézők számára az illemhelyeket. Pontosabban épített nincsen, egy-egy sarokban egy-két mobil vécé áll a drukkerek rendelkezésére. Nem csoda tehát, hogy kígyózó sorok várnak bebocsáttatásra, s miközben idegeskednek, lemaradnak a lényegről: a játékról, az olimpiáról – írja a Mandiner.