Jó, hogy visszatért. Gondolom, jól tudjátok, mennyire imád focizni, így nagyon-nagyon nehezen viselte, hogy sérült volt. Nem olyan jellegű sérülése volt, ami napi fájdalommal járt, viszont nem tudott rendesen edzeni, ahogyan az az izomsérüléseknél lenni szokott. Éppen ezért kellett óvatosnak lennünk a rehabilitációjánál. Két-három hete már a csapattal edzhetett volna, de az orvosi stáb azt javasolta, hogy várjunk még vele, úgyhogy ezt tettük. Most visszatért, játszott is már pár percet, és a keretben lesz. Meglátjuk, mennyi szerepet kap. A csehek elleni meccsel kapcsolatban Klopp még azt is elmondta, hogy nem felkészülési mérkőzésre érkeztek Prágába a Manchester City elleni vasárnapi rangadó előtt, komolyan veszik a Spartát, annál is inkább, mert jól felkészített csapatról van szó.