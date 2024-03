A fináléra mintha kicserélték volna a hétszeres világbajnokot: a vb-címvédő belga Luca Brece ellen először egyenlített 2-2-re, majd a folytatásban zsinórban behúzott három frémet, közte két százasat, így O’Sullivan 5-2-re megnyerte a mérkőzést.

Fantasztikus torna, briliáns helyszín. Az ilyen versenyeken öröm játszani: egy asztal, nagy közönség, nagyszerű hangulat, a frémek között zene szól. Mintha valami nagy buliban lettünk volna

– dicsérte a körülményeket a Rakéta becenevű kiválóság, aki azt sem bánta különösebben, hogy a fél millió dollárt érő szuperbréket nem sikerült megcsinálnia, azaz nem lökte be a csak Rijádban szabályba iktatott aranygolyót. Az angol sznúkerjátékosnak kiváló idénye van: a „triple crown” néven ismert versenyek közül már megnyert kettőt, a UK-t és a londoni Masterst és most a rijádi Mastersen is diadalmaskodott. Igaz, még hátra van az év legfontosabb felvonása: a világbajnokság, amelynek selejtezőjében ott lesz a magyar Révész Bulcsú is.