Megrengette a futballvilágot Jürgen Klopp bejelentése, miszerint az idény végén elhagyja a Liverpoolt. Egykori játékosa és csapattársa, Bódog Tamás megérti a német sztáredző döntését, és nem félti honfitársát, Szoboszlai Dominikot. A magyar válogatott csapatkapitánya nemrégiben előkelő helyre került a nemzetközi oldal rangsorában, amely a Klopp-éra negyvenöt legfontosabb igazolását gyűjtötte össze.

Jürgen Klopp múlt pénteken jelentette be, hogy kilenc év után távozik a Liverpooltól. Állítólag ez nem a német edző saját döntése volt, hanem a felesége, Ulla Sandrock beszélte erre rá őt – írta meg a Metropol. Ennek alapot adhat, hogy Klopp korábban is hallgatott Ulla Sandrock tanácsára szakmai kérdésekben. Például ő rá hallgatva nem fogadta el a Manchester United ajánlatát 2013-ban, mondván, túlzottan kockázatos közvetlenül Sir Alex Ferguson örökébe lépni, majd ugyancsak a felesége győzte meg két éve, hogy hosszabbítsa meg a szerződését a Liverpoollal. A Hertha másodedzője, Bódog Tamás megérti egykori mestere és csapattársa választását. A visszavonult magyar labdarúgó a mainzi időszakában barátkozott össze a német szakemberrel, és azóta is tartja a kapcsolatot Klopp-pal – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Klopp, a rocksztár

Sokkolt, engem is kicsit váratlanul ért a döntése, ugyanakkor abszolút megértem, mert nagyon régóta benne van, ő érzi, mire van energiája és mire nincs

– nyilatkozta Bódog Tamás Klopp bejelentésével kapcsolatban, aki abszolút megérti a német edző döntését. – Gondoljunk bele, közel negyedszázada edzősködik és nem alacsony szinten. Nincsen soha szabadideje, szabadnapja. Ha van, akkor is a csapatával foglalkozik. Látszik rajta, hogy belefáradt. Nem lehet állandóan azon a hőfokon égni, ahogy ő csinálja. Olyan szinten ott áll a kispad mellett, amivel plusz erőt tud adni a játékosainak – méltatta a Hertha másodedzője a Liverpool mesterét.

Bódog Tamás szerint Klopp a jelenleginél is nagyobb tiszteletet kap majd a Liverpool szurkolóitól amiért időben bejelentette a távozását, így a klubnak fél éve van arra, hogy megtalálja az utódját. A magyar szakember szinte biztos benne, hogy Klopp hazaköltözik Wiesbadenbe, s Mainz közelében épít majd családi fészket. – Tudom, milyen hisztéria veszi körül, már nálunk Mainzban, majd Dortmundban is óriási felhajtás volt körülötte. Ami Liverpoolban van, az brutális, épp ésszel felfoghatatlan. Mint egy rocksztár! Jelenleg nem tud úgy kikapcsolódni, ahogy arra szüksége lenne – fejtette ki Bódog Tamás.

Klopp korábbi magyar csapattársa szerint Szoboszlai Dominik pályafutása nem törik meg Klopp távozásával. A magyar középpályást tavaly nyáron szerződtette a Liverpool, januári sérüléséig alapembernek számított a csapatban, vasárnap tért vissza a pályára.

Szoboszlai a legjobb tíz közelében

A magyar válogatott csapatkapitánya nemrégiben egy illusztris listán szerepelt, ahol Jürgen Klopp negyvenöt legjobb igazolását gyűjtötték össze – írta meg a Magyar Nemzet. Nem árulunk el nagy titkot, hogy a toplista szerint az egyiptomi Mohamed Szalah lett a német legnagyobb fogása a Liverpool edzőjeként. Szinte nevetségesnek tűnik, hogy egy ilyen kaliberű csatárt mindössze 42 millió euróért meg tudott szerezni az AS Romától 2017-ben. A dobogó második és harmadik fokán a holland Virgil van Dijk a védelem oszlopaként, a brazil Alisson pedig az utolsó bástyaként a kapuban szerepel. Az átigazolás pillanatában mindketten a világ valaha volt legdrágábban megvásárolt futballistái voltak a posztjukon, Van Dijk 84,65 millió euróba, Alisson 62,5 millióba került. A tavaly nyáron Lipcséből 70 millió euróért szerződtetett Szoboszlai Dominik a Liverpool történetének és egyben Klopp teljes edzői karrierjének harmadik legdrágább vétele. Szoboszlai mindössze fél év alatt annyira jól játszott, hogy Klopp 2015 óta tartó liverpooli korszakában a 12. legjobb igazolásnak rangsorolták. A magyar játékos olyan neveket előzött meg, mint a holland Cody Gakpo, a spanyol Thiago Alcantara, a svájci Xherdan Shaqiri vagy az angol Alex Oxlade-Chamberlain. „Nem állítjuk, hogy teljes mértékben ő áll a Liverpool idénybeli feltámadása mögött, de az biztos hogy fontos szerepet játszik benne” – írják Szoboszlai értékelésében. A teljes listát ide kattintva tekinthetik meg.