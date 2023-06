A Manchester City a nyolcadik triplázó klub Az angol bajnok és FA Kupa-győztes Manchester City lett a nyolcadik triplázó európai csapat, mivel szombaton a labdarúgó Bajnokok Ligája isztambuli döntőjében legyőzte az Internazionale csapatát. A manchesteri kezdőcsapat fényképezkedik, mielőtt megkezdődik a Manchester City-Internazionale mérkőzés a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjében az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban 2023. június 10-én

Fotó: Georgi Licovszki / Forrás: MTI/EPA A Bayern Münchennek és az FC Barcelonának már kétszer is összejött az a bravúr, hogy a legrangosabb európai kupasorozat mellett megnyerte hazája bajnokságát és kupasorozatát is. A bajor és a katalán együttesen kívül még a skót Celtic Glasgow, az egyaránt holland Ajax Amsterdam és PSV Eindhoven, az angol Manchester United és éppen a most legyőzött olasz Internazionale volt képes ilyen kimagasló szezont produkálni. Ehhez a sorhoz csatlakozott a Manchester City. A triplázó európai labdarúgócsapatok:

2: Bayern München (német) - 2013, 2020, FC Barcelona (spanyol) - 2009, 2015

1: Celtic Glasgow (skót) - 1967, Ajax Amsterdam (holland) - 1972, PSV Eindhoven (holland) - 1988, Manchester United (angol) - 1999, Internazionale (olasz) - 2010, Manchester City (angol) - 2023