A Liverpool esélyeshez méltóan az első perctől kezdve irányította az összecsapást, a Villarreal szinte kizárólag a védekezésre összpontosított. Az első félidőben a vendégek remekül záró védelme többnyire csak távoli lövéseket engedett, azok viszont záporoztak is Geronimo Rulli kapujára, igaz, többnyire célt tévesztettek, egy ízben pedig a kapufa segítette ki az argentin hálóőrt.

A Vörösök fölényét mutatja, hogy 12 kapura irányuló lövésükkel szemben a spanyol csapat csupán egyszer próbálkozott a szünetig.

A folytatásra viszont az angol együttes felőrölte ellenfelét: előbb lesgólt szerzett, de néhány perccel később már - némi szerencsével - szabályos körülmények között is betalált, ráadásul újabb két perccel később egy szép akció végén megduplázta az előnyét. A Sárga Tengeralattjáró becenevű Villarreal azonban nem tört össze, noha a korábbiaknál is jobban beszorult, továbbra is önfeláldozóan védekezett a súlyosabb vereség elkerülése érdekében. A hajrában a Liverpool is visszavett a tempóból, így több gól már nem született.

A végig hatalmas fölényben futballozó angolok Pervis Estupinan öngóljával szereztek vezetést a második félidő elején, majd nem sokkal később Sadio Mané tette magabiztossá az előnyüket.

A visszavágót jövő kedden rendezik Vila-realban. A másik ágon a Real Madrid jövő szerdán fogadja a Manchester Cityt, amelytől az első felvonáson 4-3-ra kikapott.