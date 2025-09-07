szeptember 7., vasárnap

Vatikán

5 órája

Szentté avatta a pápa Carlo Acutist, „Isten influenszerét”

Szentté avatta a pápa vasárnap azt a 2006-ban leukémiában elhunyt tinédzsert. Carlo Acutis, aki internetes tevékenysége miatt az Isten influenszere becenevet kapta, az első Y generációs a szentek sorában.

MW
Szentté avatta a pápa Carlo Acutist, „Isten influenszerét”

Carlo Acutis internetes tevékenysége miatt az Isten influenszere becenevet kapta

Forrás: Anadolu via AFP

Fotó: Riccardo De Luca

Carlo Acutis brit születésű olasz fiú 15 évesen halt meg. Előtte kitanulta a számítógépes programozást, hogy weboldalakat készítsen hite terjesztése érdekében, és története nagy figyelmet keltett a katolikus fiatalok körében.

carlo acutis
Carlo Acutis, néhai olasz tinédzser portréja a Szent Péter-bazilika homlokzatán a Vatikán Szent Péter terén, 2025. szeptember 7-én
Fotó: Filippo Monteforte / Forrás:  AFP

XIV. Leó Acutis mellett a szentek közé emelte Pier Giorgio Frassatit is, aki rászorulókat segített, és 1925-ben, 24 évesen járványos gyermekbénulásban halt meg.

A szertartás megnyitóján a Szent Péter téren összegyűlt tömegnek tartott beszédében a katolikus egyházfő elmondta, hogy 

Acutis és Frassati a szentség és a rászorulók megsegítésének példaképei voltak.

A pápa szerint a két új szent

 mindannyiunknak szóló felhívás, különösen a fiataloknak, hogy ne pazaroljuk el az életünket, hanem irányítsuk azt felfelé, a mennybe.

A vasárnapi esemény volt az első alkalom, hogy XIV. Leó, akit májusban választottak a katolikus egyház fejévé, ilyen szertartáson elnökölt.

A becslések szerint a szertartáson mintegy 70 ezren vettek részt.

Carlo Acutis testét utolsó kívánságának megfelelően egy templomban helyezték el a közép-olaszországi Assisiben, ahonnan Szent Ferenc származott. Nyughelye népszerű zarándokhely, amely naponta több ezer hívőt vonz.

 

