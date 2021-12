Nyolcvanéves korában elhunyt Anne Rice amerikai írónő, a Vámpírkrónikák című horrorsorozat szerzője.

A modern kor egyik legolvasottabb szerzője szélütés következményeibe halt bele szombaton - közölte fia, Christopher Rice a közösségi oldalán.

Anne Rice New Orleans-ban született és utolsó éveit is ott élte le. Mint fia közölte, szűkkörű ceremónia keretében a New Orleans-i családi kriptában helyezik örök nyugalomra.

Az írónő leghíresebb könyve első publikált regénye, az Interjú a vámpírral, amelyet öt hét alatt írt 1973-ban, és amelyből 1994-ben azonos címmel nagysikerű film is készült Tom Cruise és Brad Pitt főszereplésével. Ez a film hozta el Rice-nak az igazi világhírt, de megfilmesítették egy másik, 1988-as horrorját is, a Kárhozottak királynőjét, amelyből Michael Rymer forgatott filmet 2002-ben.

Miközben a Vámpírkrónikák és A Myfair-boszorkányok élete című regényciklusaival szárnyára kapta a hírnév, az írónő személyes életét súlyos tragédiák rázták meg. Húszévesen férjhez ment Stan Rice költőhöz, és első gyermekük, egy kislány ötévesen elhunyt leukémiában. 2002-ben férjét is eltemette, akinek agydaganata volt, nála pedig súlyos cukorbetegséget diagnosztizáltak.

Művei csaknem százmillió példányban keltek el világszerte.