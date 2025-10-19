Szárítógépbe szorult egy kislány, tűzoltók szabadították ki

A gyermek bemászott a készülékbe, de nem tudott önállóan kijönni onnan – közölte szombaton a bécsi Mödling külvárosi tűzoltóság, számolt be róla az MTI.

Riasztották a mentőket, akik először technikai eszközök használata nélkül próbálták kiszabadítani a lányt. Miután ez nem járt sikerrel, szétszerelték a szárítót, és felnyitották a készülék dobját.

A kislány állapota a mentés során romlott. Fájdalmakra panaszkodott, és szeme folyamatosan lecsukódott – mondta egy tűzoltó a dpa német hírügynökségnek.

Ezért a mentők hidraulikus ollóval eltávolították a dob utolsó burkolatdarabjait, és kiszabadították a gyermeket – tette hozzá.

A kislányt kórházba szállították, ahol a karján, vállán és hasán keletkezett fájdalmakról panaszkodott.

Nem derült ki, hogy miért mászott be a szárítógépbe, és mennyi ideig volt ott, mire a tűzoltóság megérkezett.