Négy ember meghalt egy iskolai lövöldözésben

John Lee, Leland polgármestere a CBS Newsnak elmondta, hogy a lövöldözés éjfél körül történt, és a sérültek közül négyet helikopterrel szállítottak kórházba. Állapotukról egyelőre nincs információ.

A rendőrség még nem vett őrizetbe senkit, a nyomozás folyamatban van.

A polgármester szerint az incidens a város egyik főutcáján történt, ahol sokan tartózkodtak a helyi középiskola hazai visszatérő (homecoming) futballmérkőzése után. A Leland Iskolakerület honlapja szerint az iskola a Charleston High School csapata ellen játszott.

Leland egy kisváros Washington megyében, lakossága a 2020-as népszámlálási adatok szerint mintegy négyezer fő.