október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

2 órája

Meghalt két hegymászó, miután megmászták az Ama Dablam hegyet

Címkék#hegycsúcs#Nepál#alpinista

Két hegymászó – egy francia és egy dél-koreai – halt meg Nepálba, az Ama Dablam hegyre tartó két különböző expedícióban – közölték hétfőn hegymászó túrákat szervező cégek illetékesei, írja az MTI.

MW
Meghalt két hegymászó, miután megmászták az Ama Dablam hegyet

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A 65 éves francia Hugo Lucio Lazaro a múlt héten rosszul lett, amikor lefelé mászott az Ama Dablamról, helikopterrel szerdán Katmanduba szállították, de a kórházban másnap meghalt – közölte Himal Gautam, a nepáli turisztikai főigazgatóság munkatársa.

A 66 éves Hong Hajpark vasárnap halt meg, az 1. és 2. tábor között, felfelé mászva a hegyen. Öt másik társával mászott, amikor összeesett – közölte Himal Gautam és Honnath Bhattarai, a J’Vill Nepal Treks munkatársa.

A Khumbu régióban található, 6814 méter magas Ama Dablam alacsonynak számít, de technikailag nehéz a megmászása. A Csomolungma alaptáborába tartók között igen népszerű, a Himalája Matterhornjának is nevezik szárnyaló hegygerince és a kaptatója formája miatt.

A jövő hónapban véget érő idei hegymászószezonra Nepál négyszáz engedélyt adott ki az Ama Dablamra.

Október elején egy dél-koreai turista halt meg egy térségbeli másik hegycsúcs megmászása után.

Nepál, ahol a világ tíz legmagasabb hegycsúcsa található, évente többszáz alpinistát fogad a tavasz és az őszi mászási szezonban. Az expedíciók borsos bevételt biztosítanak a himalájai ország számára, elsősorban azok, amelyeken a 8000 méter fölötti csúcsokat akarják meghódítani, de a 6000–7000 méter magas csúcsok is egyre népszerűbbek.

 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu