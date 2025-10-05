Lavina sodort el három hegymászót

A keresőcsapatok egy nagyszabású akció keretében– amelyben hatvan hegyimentő, kutyák és drónok is részt vettek – megtalálták az egyik eltűnt hegymászót, azonban már nem mutatott életjeleket. A másik két alpinista után továbbra is folyik a kutatás, amelyet a rendkívül veszélyes időjárási körülmények miatt hétfő reggelig felfüggesztettek.

A Szlovén Hegyi Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a menedékházban maradt négy horvát állampolgárt, valamint a hegyről már lefelé tartó két magyar túrázót a mentőcsapatok épségben levezették a völgybe.

A hegyekben rendkívül nehéz időjárási körülmények uralkodnak – közölték. A magasabb részeken jelentős mennyiségű csapadék hullott, és fokozott a lavinaveszély. A hatóságok ezért azt tanácsolják, hogy a következő napokban senki ne induljon túrázni a hegyekbe.

Szlovéniát pénteken erős hidegfront érte el, és a hóhatár egyes helyeken 800 méter tengerszint feletti magasságba esett vissza.

A meteorológiai szolgálat adatai szerint vasárnap a szlovén hegyekben Kredaricán 25, Zelenicen 19 centiméternyi friss hó hullott.