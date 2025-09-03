szeptember 3., szerda

Kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban, sok a halott (videó)

Súlyos baleset történt szerdán Lisszabonban: a Gloria siklóvasút egyik kocsija kisiklott, legalább 15 ember életét vesztette, többen megsérültek.

Mentők és tűzoltók dolgoznak a helyszínen, miután a Gloria siklóvasút kisiklott Lisszabonban, Portugáliában, 2025. szeptember 3-án

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben legalább 15 ember meghalt, sokan megsérültek – közölte a portugál katasztrófavédelmi hatóság.

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta - írja a Magyar Nemzet.

Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója közölte, hogy a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak.

A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást.

A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.

