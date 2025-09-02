Afganisztáni földrengés: 1400 fölé emelkedett a halálos áldozatok száma

Jens Laerke, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) szóvivője jelezte, hogy

a világszervezet hamarosan rendkívüli gyűjtést indít Afganisztán megsegítésére.

A 6-os erősségű földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhar tartomány székhelyétől, Dzsalálábádtól 27 kilométerre északkeletre, 8 kilométeres mélységben volt. A rengéseket a főváros, Kabul mellett a Kunar tartománnyal szomszédos Pakisztán egyes részein, a többi között a fővárosban, Iszlámábádban is érzeni lehetett.

Afgán sajtójelentések szerint sok holttest lehet még a romok alatt. Egész éjjel folyt a mentés, helyenként puszta kézzel ástak a romok alatt rekedtek után kutatva.

Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik. A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani, az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.

Az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül mi is segíthetünk

Az Ökumenikus Segélyszervezet arról tájékoztatott, hogy helyi irodája felvette a kapcsolatot a helyi közigazgatással és a régióban aktív többi segélyszervezettel annak érdekében, hogy kabuli irodáján keresztül mielőbb segítséget nyújthasson a katasztrófa túlélőinek. Az akció keretében a károsultak szolidaritási készpénzes segítségnyújtásban részesülnek. A legkritikusabb helyszíneken (Kuz Kunar és Darai Nur kerületek) alapvető élelmiszerekkel, higiéniai eszközökkel támogatja a családokat, illetve hozzájárul a károsultak átmeneti elhelyezéséhez.