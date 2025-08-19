augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

1 órája

Kigyulladt egy Boeing, az utasok búcsúüzeneteket írtak (videó)

Címkék#Condor Airlines#lángcsóva#Boeing#Kényszerleszállás

Lángba borult egy Boeing utasszállító, miután a hajtóműve kigyulladt. A repülőgép kényszerleszállást hajtott végre Olaszországban.

MW
Kigyulladt egy Boeing, az utasok búcsúüzeneteket írtak (videó)

A repülőgép kényszerleszállást hajtott végre Olaszországban (a kép illusztráció)

Forrás: AFP

A Düsseldorfba tartó Condor Airlines járata szombaton, helyi idő szerint este 8:29-kor indult Korfuról, azonban a DE 3665-ös járat 273 utasa közül néhányan észrevették, hogy lángol a hajtómű, és a jobb szárnyból lángcsóvák csaptak fel – adta hírül a Magyar Nemzet a Metróra hivatkozva.

Hirtelen néhány másodpercre áramszünet volt, és éreztük, hogy már nem emelkedünk

– fogalmazott az egyik utas. 

Valaki más arról számolt be, hogy azt hitte, vége van, már írta a búcsúüzeneteket a szeretteinek. A repülőgép a dél-olaszországi Brindisiben hajtott végre kényszerleszállást. Bár senki sem sérült meg, és a légitársaság szerint az utasok egy pillanatig sem voltak veszélyben, utóbb kiderült, a gondot a hajtómű levegőellátásának zavara okozta. 

Végül az utasokat másnap délelőtt fél 11-kor szállították Németországba.

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu