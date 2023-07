Ez felháborító

A búvárhajóhoz használt karbon nem volt új, egy repülőgyártó cég adta el korábban, mert már túl öregnek találták ahhoz, hogy gépeikbe szereljék be. Az ablakkal sem volt jobb a helyzet: a kémlelőnyílás 1600 méterre volt hitelesítve, Rush többször be is számolt arról, hogy a Titanic 3900 méteres mélységében az anyag behorpad a víz nyomásától.